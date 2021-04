Messias sonha com boa participação no Brasileirão e destaca parceria com Luiz Otávio

A última contratação do Ceará para a temporada 2021 - até o momento - foi o zagueiro Messias, revelado pelo América-MG e vice-campeão da Série B do Brasileirão na temporada passada. No radar da diretoria alvinegra há um tempo, o atleta, de 26 anos, destacou a recepção dos atletas e da torcida em sua chegada ao clube.

Messias Zagueiro do Ceará "Minha chegada foi maravilhosa, tanto a recepção do clube, como da torcida, foi fantástica. Já conhecia alguns jogadores, por já ter jogado com alguns atletas, e os que eu não conhecia me receberão como se eu jogasse aqui há anos. Foi uma recepção muito calorosa e já me sinto em casa", disse em entrevista ao Globo Esporte CE.

Desde sua chegada ao Ceará, Messias assumiu o posto de titular da equipe de Guto Ferreira e virou parceiro de defesa com Luiz Otávio. O novo xerife alvinegro tratou como "incrível" a oportunidade de jogar ao lado do ídolo alvinegro.

"É incrível jogar com o Luiz Otávio. É um zagueiro de muita qualidade, de muita imposição e respeito. Todos respeitam o Luiz Otávio como um verdadeiro líder. Então, foi muito fácil para mim chegar e ingressar como dupla de defesa, com toda essa experiência e tranquilidade que ele passa para quem joga ao lado dele."

Sonhador

Atual campeão da Copa do Nordeste e 11º colocado no Campeonato Brasileiro, o Ceará terá a missão de repetir o sucesso da temporada passada, este ano. Para o zagueiro Messias, no entanto, os atletas do Vovô não poderão limitar os sonhos e, muito menos, se apequenar diante das competições.

"Eu sonho com o Campeonato Brasileiro, é uma competição difícil, sim, tem clubes com investimentos altíssimos, sim, mas o Ceará é uma equipe muito qualificada e nós não podemos se apequenar, colocar limites nos sonhos. Eu sonho, sim, com grandes coisas no Brasileirão, na Sul-Americana, na Copa do Nordeste, em todas as competições. Em todas as competições que o Ceará participar, nós temos que ter como objetivo chegar e ganhar. Esse é o nosso dever e é o que o Ceará vai fazer."

Característica particular

Messias não se destaca apenas pelo bom desempenho dentro de campo. O zagueiro trouxe ao Ceará uma característica particular, que o acompanha desde a base do América-MG: jogar com a camisa por dentro do calção. O novo xerife alvinegro garante que é um estilo que levará até o final da sua carreira.

"É uma mania minha desde a base do América-MG. Sempre gostei de jogar com a camisa por dentro, sempre achei uma questão mais séria e gosto desse estilo para jogar. Estou conseguindo manter, tem gente que gosta e que não gosta, mas isso não influencia. Sigo mantendo e espero manter o resto da minha carreira."