Mendoza fica fora de treino e não viaja para enfrentar Cuiabá; Vovô tem retorno importante

A equipe alvinegra encerrou nesta sexta-feira (17) a preparação para encarar o Cuiabá pela 13ª rodada do Brasileirão Série A. Mendoza realizou atividade à parte com equipe de fisioterapia do clube e é dúvida contra o Peixe Dourado. O meia Lima voltou aos treinos com o restante do elenco.

Para o segundo jogo à frente do Ceará, Marquinhos Santos deve ter desfalque importante para montar o time, além do desfalque de Richard, que cumpre suspensão automática. A outra ausência fica por conta de Mendoza. O colombiano sentiu a coxa na primeira etapa contra o Atlético (MG) e ficou de fora do treino de apronto, antes da viagem para a capital mato-grossense. Portanto, o time não terá o colombiano em viagem.

A delegação do Ceará embarca na tarde desta sexta-feira para o Mato-Grosso, onde enfrenta no sábado (18), às 19h, o Cuiabá, na Arena Pantanal.

Outros que não estiveram no treino com bola foram João Ricardo, Luiz Otávio e Vina, que realizaram trabalhos na academia e devem entrar em campo contra o Peixe Dourado.

RETORNOS IMPORTANTES

Na ausência do camisa 10, o treinador deve utilizar Erick na ponta, mais uma vez. Outro que pode ser opção é o meia-atacante Lima, que retornou aos treinos com os outros jogadores em Porangabuçu. O atleta estava na transição e não havia sido relacionado para jogo contra o Galo.

Ainda no meio-campo do Vozão, Lindoso foi outro que treinou e vai para a partida de amanhã.

DM ALVINEGRO

Além de Mendoza, a fisioterapia do Ceará conta com o goleiro Richard. Já na etapa de transição do departamento médico para os treinos com bola estão Dentinho e Léo Rafael.