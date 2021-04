Melhor ataque x melhor defesa: Bahia e Ceará decidem título da Copa do Nordeste 2021

São apenas três gols sofridos em 10 partidas disputadas na Copa do Nordeste 2021. O Ceará chega para a final diante do Bahia, neste sábado (1°), em Pituaçu, com a melhor defesa da competição regional. O adversário, por sua vez, é detentor do melhor ataque, tendo balançado as redes 20 vezes.

O duelo será uma reedição das finais de 2015 e 2020, ambas vencidas pelo Ceará. O cenário, no entanto, colocará frente a frente, além dos últimos finalistas, o melhor ataque contra a melhor defesa do torneio.

Ataque do Bahia

A equipe de Dado Cavalcanti chega para a decisão com o artilheiro da Copa do Nordeste. Experiente e matador, Gilberto já marcou sete gols na atual competição. Rodriguinho, Gabriel Novaes e Patrick de Lucca, marcaram duas vezes.

Além de contar com um ataque definidor na Copa do Nordeste, o Bahia vem de uma semana de descanso para os atletas que irão disputar a final. Na última terça-feira (27), a equipe baiana venceu o Guabirá, em Salvador, por 5 a 0, com o elenco reserva.

O fator deslocamento é algo que poderá ser benéfico ao grupo de Dado Cavalcanti. Diferentemente do Ceará, que disputará duas partidas em sequência fora de casa (Salvador-La Paz), o Bahia enfrentará o Vovô e o Independiente/ARG, em Salvador, e só na decisão final viajará à Fortaleza.

Defesa do Ceará

As chegadas de Messias e Gabriel Dias trouxeram a solidez defensiva característica do título da Copa do Nordeste 2020, sob o comando de Guto Ferreira. Na atual edição da competição, apenas três gols sofridos, contra ABC, Vitória e Botafogo-PB, respectivamente.

Do último gol sofrido, diante do Botafogo-PB, até a semifinal da Copa do Nordeste, o Ceará disputou cinco partidas, marcou 14 gols e não foi vazado nenhuma vez.

Porém, para a primeira decisão diante do Bahia, Guto Ferreira não terá à disposição um jogador importante defensivamente. O lateral-direito Gabriel Dias foi expulso na semifinal contra o Vitória/BA, em uma decisão polêmica da arbitragem.

Para a suprir a ausência de Gabriel Dias, apenas um atleta no elenco: Buiú, campeão do Brasileirão de Aspirantes 2020 pelo Ceará. Caso Guto opte por improvisar um atleta de meio-campo na posição, as alternativas são Marlon e Fernando Sobral.

Decisão

Bahia e Ceará se enfrentam neste sábado (1°), às 16h, no Estádio Pituaçu, em Salvador. O duelo é válido pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.