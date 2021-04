Messias avalia adaptação e comenta negociação com Ceará: “escolha mais acertada que eu fiz”

O zagueiro Messias acertou com o Ceará em março e logo assumiu a titularidade. Com contrato até o fim de 2023, o atleta ressaltou que a melhor decisão da carreira foi defender as cores alvinegras.

"Existiram sim outros clubes com interesse, mas optei por vir ao Ceará. O Ceará me encantou, os objetivos na temporada, os de crescimento, me encantaram, me fizeram fazer a escolha pelo Ceará e tenho certeza que foi a escolha mais acertada que eu fiz", explicou.

Formado nas categorias de base do América-MG, o processo de adaptação no Vovô foi rápido. Ao lado de Luiz Otávio, acumula sequência invicta desde a primeira atuação: seis vitórias e um empate.

Legenda: O capitão alvinegro Luiz Otávio realiza dupla defensivo com Messias Foto: divulgação / Ceará

"Desde o primeiro dia me senti em casa. Fui bem acolhido por todos, grupo de atletas, staff e comissão, então isso fez eu me sentir bem. Fico feliz pelos jogos, pela performance da equipe, com bons resultados, e espero que a gente siga focado para que os objetivos continuem vindo", afirmou.

O próximo compromisso do defensor é neste sábado (1º), às 16h, pela final da Copa do Nordeste. O time encara o Bahia, fora de casa, no primeiro embate da decisão. Na sequência, viaja para a Bolívia e tem pela frente o Bolívar na Sul-Americana. Uma logística especial foi montada para os dois jogos.

Confira coletiva de Messias