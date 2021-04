Ceará vai de Salvador direto para Bolívia e só chegará em La Paz horas antes de jogo contra Bolívar

Disputando a Copa do Nordeste e a Copa Sul-Americana em paralelo, o Ceará definiu a logística adotada para enfrentar o Bahia, pelo jogo de ida da final da competição regional, e o Bolívar, na altitude de La Paz, pela 3ª rodada da Sula.

A equipe de Guto Ferreira viaja nesta sexta-feira (30) à Salvador. A saída da capital alencarina está prevista para às 12h30 e a chegada na capital baiana, às 14h15. Diferente do habitual, o Ceará realizará o treino de apronto pela manhã, em Porangabuçu.

A delegação alvinegra permanecerá em Salvador até segunda-feira (3), quando embarca para Santa Cruz de La Sierra, cidade boliviana localiza a 853,9km de La Paz. No dia seguinte, na terça-feira (4), os comandados de Guto Ferreira realizam treino apronto no Estádio Tahuichi.

Apenas no dia da partida, na quarta-feira (5), o Ceará viajará para La Paz. Saindo de Santa Cruz de La Sierra, o trajeto durará cerca de uma hora, com chegada prevista para às 12h, sete horas antes do confronto contra o Bolívar, pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana, às 19h15, no Estádio Hernando Siles.

Confira logística do Ceará:

Sexta-feira (30/04) - Viagem para Salvador (12h30-14h15)

Sábado (01/05) - Bahia x Ceará, às 16h, no Estádio de Pituaçu

Domingo (02/05) - Treino no CT do Vitória, às 09h

Segunda-feira (03/05) - Treino no CT do Vitória, às 08h30, e viagem para Santa Cruz de La Sierra (14h-18h05)

Terça-feira (04/05) - Treino apronto no Estádio Tahuichi, às 16h30

Quarta-feira (05/05) - Viagem para La Paz (11h-12h) e Bolívar x Ceará, às 19h15, no Estádio Hernando Siles

Quinta-feira (06/05) - Viagem para Fortaleza (2h30-7h20)

Sexta-feira (07/05) - Reapresentação em Porangabuçu, às 09h