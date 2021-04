Charles destaca “concentração” para neutralizar virtudes do Bahia: “tem jogadores que decidem”

A semana para o Ceará foi histórica. Disputando pela primeira vez em sua história uma partida oficial fora do país, a equipe de Guto Ferreira empatou sem gols com o Arsenal de Sarandí, da Argentina, no Estádio Julio Humberto Grondona. Titular na partida e um dos destaques do Vovô, Charles avaliou de forma positiva o empate pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana.

Charles Volante do Ceará “Um jogo contra uma escola diferente, a escola argentina, um time muito bem taticamente, muito forte dentro de campo. Os times argentinos sempre têm características de lutar bastante, de ter raça dentro de campo, sem ter bola perdida, mas acho que nós conseguimos igualar essa vontade, essa raça, conseguimos sair com um bom resultado. Tivemos as melhores chances do jogo e poderíamos até ter saído com um resultado melhor.”

Disputando em paralelo a Copa do Nordeste e a Copa Sul-Americana, o Ceará vive uma maratona de jogos e viagens. Para a sequência, é necessário uma preparação e esforço do departamento médico e fisiológico do clube. Profissionais, estes, que atuam por trás dos atletas, mas que para Charles, merecem uma menção pelo trabalho desenvolvido em prol dos atletas.

"São jogos em sequência, jogos difíceis, que tem um curto espaço de tempo para descansar. Vale ressaltar, também, o nosso Departamento Médico e nossa Fisiologia, que estão tendo os melhores cuidados com a gente, e isso está facilitando para entrarmos nas partidas 100%. Os profissionais daqui estão fazendo um excelente trabalho, então temos que valorizá-los, já que muitas vezes eles não aparecem."

Ataque baiano x defesa cearense

O duelo entre Bahia e Ceará, pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste, coloca frente a frente o melhor ataque (Bahia – 20 gols marcados) e defesa (Ceará – 3 gols sofridos) da competição regional. Para o volante alvinegro, o foco é fundamental para trazer um bom resultado de Salvador.

Charles Volante do Ceará “Sabemos da força do Bahia, é uma equipe de qualidade, com jogadores de qualidade, mas nós estamos bem preparado. Lá têm jogadores que decidem e temos que estar bem concentrado, focado nesses primeiros 90 minutos, então vamos ver o que o Guto vai passar hoje e amanhã para a gente, para que possamos neutralizar os principais pontos do adversário e conseguir trazer um bom resultado de lá.”

Bahia e Ceará se enfrentam neste sábado (1°), às 16h, no Estádio de Pituaçu, em Salvador. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.