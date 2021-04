Guto Ferreira nega contato para ser técnico do Santos e garante: "feliz dentro do Ceará"

Com contrato até o fim de 2021 no Ceará, o técnico Guto Ferreira negou contato para assumir o comando do Santos. O profissional foi especulado no Peixe após pedido de demissão do argentino Ariel Holan no início da semana.

"No momento, a gente estava viajando, e com total atenção ao Ceará, feliz dentro do Ceará. Não chegou nada. Lógico que o Santos é um gigante, mas nós temos um compromisso com o Ceará e nós queremos honrar esse compromisso"; afirmou em entrevista para a Rádio Bandeirantes.

No Vovô desde março de 2020, o técnico está valorizado no mercado e foi cotado em clubes como Atlético-MG e Palmeiras em diferentes momentos da temporada. Atualmente, é o segundo trabalho mais longevo de todos os participantes da Série A do Brasileiro.

Legenda: Ariel Holan deixou o Santos após 12 partidas na temporada de 2021 Foto: Ivan Storti / Santos

Em Porangabuçu, foi campeão invicto da Copa do Nordeste, chegou às quartas da Copa do Brasil e garantiu vaga na Sul-Americana através do Brasileirão - foi o melhor nordestino na última edição. Hoje, briga por um novo título regional e busca classificação ao mata-mata da Sula.

Até aqui, Guto Ferreira comandou o Ceará em 68 jogos, com 32 vitórias, 17 empates e 19 derrotas. Destas partidas, 55 foram na temporada 2020 (25 vitórias, 12 empates e 18 derrotas) e 13 na atual temporada (7 vitórias, 4 empates e 1 derrota).