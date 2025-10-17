Matheus Pereira e outros quatro atletas do Fortaleza estão no departamento médico; veja boletim

O Fortaleza divulgou novo boletim médico nesta sexta-feira (17). A delegação formada por 24 atletas embarcou para o duelo contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, no Aeroporto Pinto Martins, sem Matheus Pereira. De fora por questões físicas, ele amplia a lista para cinco atletas sob cuidados clínicos.

Matheus Pereira, que tem tido boas atuações, apresentou um edema no músculo posterior da coxa direita e está fora da partida. Já o goleiro João Ricardo segue em recuperação após realizar cirurgia no ombro direito.

Outro que também não está à disposição é Lucas Crispim, que trata um edema no músculo posterior da coxa direita. Benevenuto e Allanzinho também tratam edemas no músculo posterior da coxa esquerda e direita, respectivamente.

O Fortaleza volta a campo neste sábado (18), quando enfrenta a equipe mineira a partir das 21h (de Brasília), no Mineirão. O duelo é válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.