Quais as chances de rebaixamento do Fortaleza na Série A? Veja probabilidades após 28ª rodada

Probabilidade foi atualizada depois do Leão perder para o Vasco na Arena Castelão

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Mancuso, jogador do Fortaleza, em jogo contra o Vasco
Foto: Kid Júnior/SVM

A derrota sofrida pelo Fortaleza para o Vasco na última quarta-feira (15) fez o Leão permanecer na 18ª colocação na tabela da Série A do Brasileirão. O Tricolor do Pici está com 24 pontos em 27 rodadas, a sete pontos de sair da zona de rebaixamento.

O Diário do Nordeste apresenta abaixo três análises estatísticas feitas por diferentes instituições que apontam as probabilidades do Fortaleza ser rebaixado para a Série B do Brasileirão, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

INFOBOLA

89%
Chance de rebaixamento do Fortaleza

  • 20. Sport: 99%
  • 19. Juventude: 94%
  • 18. Fortaleza: 89%
  • 17. Vitória: 68%
  • 16. Santos: 13%
  • 15. Internacional: 13%

“Para o cálculo das chances de classificação são considerados o mando de campo dos jogos e o retrospecto das equipes na competição. O sistema de cálculo permite comparar os clubes não apenas pela pontuação ou aproveitamento, mas também pela dificuldade dos jogos de cada equipe, avaliada em função dos adversários e do fator local”, diz o site.

GE

87,62%
Chance de rebaixamento do Fortaleza

  • 20. Sport: 99,08%
  • 19. Juventude: 96,81%
  • 18. Fortaleza: 87,62%
  • 17. Vitória: 80,64%
  • 16. Santos: 13,61%

As projeções são baseadas no modelo de "Expectativa de Gols" (xG), que utiliza dados de 4.759 jogos dos Brasileirões desde 2013 para calcular a probabilidade de cada finalização virar gol, considerando diversas variáveis, de acordo com matéria publicada no ge.

UFMG

86%
Chance de rebaixamento do Fortaleza

  • 20. Sport: 99,32%
  • 19. Juventude: 94,1%
  • 18. Fortaleza: 86%
  • 17. Vitória: 65,5%
  • 16. Santos: 16,8%

“Com os jogos sendo realizados, nós conseguimos medir e modular o perfil de cada time jogando como mandante e visitante. Usamos basicamente as porcentagens de vitórias, empates e derrotas nessas duas circunstâncias para os cálculos, dando um peso para o nível do adversário”, disse Gilcione Nonato, da UFMG, em entrevista ao Estadão, em 2023.

“Vencer um bom adversário ou perder para um rival ruim têm pesos maiores. Assim, com esses perfis estabelecidos, os projetamos sobre os jogos não realizados, por meio de três milhões de simulações a cada atualização do site”, completou.

