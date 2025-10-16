Fortaleza pode ter até 10 desfalques contra o Cruzeiro no sábado; Veja lista
Tricolor de Aço enfrenta a Raposa no Mineirão pela 29ª rodada da Série A
O técnico Martín Palermo terá muitos desfalques para escalar o Fortaleza diante do Cruzeiro, no sábado (18), no Mineirão, às 21 horas. O Leão pode ter até 10 desfalques para o confronto com a Raposa, 3º colocado da Série A com 53 pontos.
Cinco já estão fora por suspensão, um está no departamento médico e não volta a jogar em 2025, e outros 4 tem poucas chances de recuperação. Veja situação de cada jogador:
Pelo 3º Cartão Amarelo:
Gastón Àvila e Deyverson.
Por Cartão Vermelho:
Kuscevic, Bareiro e Pablo Roberto
No Departamento Médico:
João Ricardo: lesão no ombro direito (só volta em 2026)
Lucas Crispim: edema na posterior da coxa direita;
Marcelo Benevenuto: edema na posterior da coxa esquerda;
Bruno Pacheco: Em transição após lesão na posterior da coxa esquerda.
