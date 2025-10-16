Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza pode ter até 10 desfalques contra o Cruzeiro no sábado; Veja lista

Tricolor de Aço enfrenta a Raposa no Mineirão pela 29ª rodada da Série A

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 21:34)
Jogada
Legenda: Deyverson e Bareiro estão suspensos e não jogam contra o Cruzeiro no sábado
Foto: KID JUNIOR / SVM

O técnico Martín Palermo terá muitos desfalques para escalar o Fortaleza diante do Cruzeiro, no sábado (18), no Mineirão, às 21 horas. O Leão pode ter até 10 desfalques para o confronto com a Raposa, 3º colocado da Série A com 53 pontos.

Cinco já estão fora por suspensão, um está no departamento médico e não volta a jogar em 2025, e outros 4 tem poucas chances de recuperação. Veja situação de cada jogador:

Pelo 3º Cartão Amarelo: 

Gastón Àvila e Deyverson. 

Por Cartão Vermelho:

Kuscevic, Bareiro e Pablo Roberto

No Departamento Médico:

João Ricardo: lesão no ombro direito (só volta em 2026)

⁠Lucas Crispim: edema na posterior da coxa direita;

Marcelo Benevenuto: edema na posterior da coxa esquerda;

Bruno Pacheco: Em transição após lesão na posterior da coxa esquerda.

Assuntos Relacionados

Jogada

Fortaleza pode ter até 10 desfalques contra o Cruzeiro no sábado; Veja lista

Tricolor de Aço enfrenta a Raposa no Mineirão pela 29ª rodada da Série A

Vladimir Marques Há 1 hora
jogadora

Jogada

Ceará e Fortaleza empatam no 1º Clássico-Rainha do Campeonato Cearense de 2025

Equipes se enfrentaram no Estádio Franzé Moraes

Crisneive Silveira Há 2 horas
Imagem do árbitro durante a Copa do Mundo

Jogada

Árbitro detalha expulsões em súmula de Fortaleza x Vasco: 'Soco na cabeça'

Equipes se enfrentaram na Arena Castelão

Crisneive Silveira 16 de Outubro de 2025
Campeonato Brasileiro de futsal: veja campanha e como chega o Ceará para as quartas

Jogada

Campeonato Brasileiro de futsal: veja campanha e como chega o Ceará para as quartas

Os destaques são o ala Rafinha, artilheiro com sete gols, e o goleiro Thiago Soares

Daniel Farias 16 de Outubro de 2025

Jogada

Policial acusado da morte de Leandro Lo, lutador de jiu-jítsu, tem demissão revogada pela Justiça

Ainda não há data marcada para o julgamento de Henrique Velozo

Redação 16 de Outubro de 2025
Imagem mostra corredora

Jogada

Caso Luisa Baptista: motociclista é condenado a nove anos de prisão por atropelar a atleta

Nayn José Sales já foi encaminhado a penitenciária

Redação 16 de Outubro de 2025