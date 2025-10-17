Com Bruno Pacheco, Fortaleza embarca para duelo contra o Cruzeiro; veja relacionados
Equipes se enfrentam neste sábado, no Mineirão
Escrito por
Crisneive Silveira e Fernanda Alves jogada@svm.com.br
O Fortaleza embarcou, no início da tarde desta sexta-feira (17), para Belo Horizonte. O técnico Martín Palermo relacionou 24 atletas para o duelo contra o Cruzeiro, válido pela 29ª rodada do Brasileirão. Antes, a equipe realizou treino de apronto no Alcides Santos. A novidade é o retorno de Bruno Pacheco, que deixou o departamento médico.
VEJA A LISTA DE RELACIONADOS:
- Goleiros: Brenno, Helton Leite e Vinícius Silvestre
- Laterais: Tinga, Eros Mancuso, Bruno Pacheco e Diogo Barbosa
- Zagueiros: Brítez, Lucas Gazal e Cristovam
- Meio-campistas: Pochettino, Guzmán, Rossetto, Rodrigo, Pierre, Lucca Prior e Lucas Sasha
- Atacantes: Lucero, Marinho, Moisés, Yago Pikachu, Breno Lopes, Herrera e Kayke
O Fortaleza está em 18º lugar na tabela do Brasileirão, com 24 pontos somados. O Tricolor do Pici enfrenta a equipe mineira a partir das 21h (de Brasília), no Mineirão, neste sábado (18).
