Com Bruno Pacheco, Fortaleza embarca para duelo contra o Cruzeiro; veja relacionados

Equipes se enfrentam neste sábado, no Mineirão

Escrito por
Crisneive Silveira e Fernanda Alves jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Fortaleza embarca para duelo contra o Cruzeiro.
Foto: Fernanda Alves/SVM

O Fortaleza embarcou, no início da tarde desta sexta-feira (17), para Belo Horizonte. O técnico Martín Palermo relacionou 24 atletas para o duelo contra o Cruzeiro, válido pela 29ª rodada do Brasileirão. Antes, a equipe realizou treino de apronto no Alcides Santos. A novidade é o retorno de Bruno Pacheco, que deixou o departamento médico. 

VEJA A LISTA DE RELACIONADOS:

  • Goleiros: Brenno, Helton Leite e Vinícius Silvestre
  • Laterais: Tinga, Eros Mancuso, Bruno Pacheco e Diogo Barbosa
  • Zagueiros: Brítez, Lucas Gazal e Cristovam
  • Meio-campistas: Pochettino, Guzmán, Rossetto, Rodrigo, Pierre, Lucca Prior e Lucas Sasha
  • Atacantes: Lucero, Marinho, Moisés, Yago Pikachu, Breno Lopes, Herrera e Kayke

O Fortaleza está em 18º lugar na tabela do Brasileirão, com 24 pontos somados. O Tricolor do Pici enfrenta a equipe mineira a partir das 21h (de Brasília), no Mineirão, neste sábado (18).

