Matheus Bahia nega crise no Ceará e pede apoio da torcida após sequência sem vitórias

Sem vencer há quatro jogos no Brasileiro, o Ceará vive momento de oscilação na temporada. O lateral Matheus Bahia avaliou o momento do clube na competição e reforçou que não há crise no Alvinegro com a sequência negativa. Além disso, destacou a importância do torcedor para o grupo.

Hoje se fala que o Ceará está numa má fase porque a gente vem de três jogos e estamos em 14º lugar. Talvez, se a gente estivesse em 10º como estávamos antes e não estivesse ganhando jogos, isso não estaria sendo falado, né? Eu concordo em partes em relação a essa crise que estão criando por aí, que o Ceará começou uma crise porque não ganha há três jogos. Não concordo. Matheus Bahia Lateral do Ceará

“Acho que é um momento turbulento, que é normal dentro da competição. Acabamos de voltar para a Série A. Eram adversários difíceis. A gente pegou o Botafogo, que ganhou a Libertadores recentemente. Um Atlético-MG fora de casa, a gente fez um bom jogo. Acredito que a gente fez um jogo ruim, sim, agora no último (Fluminense). Mas faz parte. É o futebol, é Série A”, completou.

O atleta reforça que o grupo não se abalou após as três derrotas (Fluminense, Atlético e Botafogo) e o empate (Sport). O atleta ressalta o empenho e a união do grupo.

“Mas a gente não se abalou com isso. Continuamos trabalhando e fazendo as coisas que a gente fez durante o campeonato, que a gente sabe que é o caminho certo. Acho que é o trabalho acima de tudo, não tem muito segredo e cada vez mais unido. Acredito que, nesses três jogos que a gente perdeu, nossa resposta é nossa união. E vamos precisar do torcedor no próximo jogo, pois eles sabem que são importantes para a gente.

Peço que eles lotem o estádio. A gente sente eles dentro do campo. Que eles acreditem na gente até o fim, até porque a gente não está na Zona (de rebaixamento). Estamos fora. A gente vem de jogos ruins, mas a gente não está dentro da zona. Estão querendo criar um ambiente de crise aqui dentro que não existe. A gente segue lutando e trabalhando”, finalizou.

O Ceará enfrenta o Fluminense na próxima rodada da competição. O duelo, válido pela 31ª rodada, terá início a partir das 16h (de Brasília). A Arena Castelão recebe o confronto.