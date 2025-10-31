Diário do Nordeste
Ceará anuncia 20 mil torcedores confirmados para jogo contra o Fluminense

Partida pela Série A do Brasileirão acontece neste domingo (2), na Arena Castelão

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:38)
Jogada
Legenda: Torcida do Ceará na Arena Castelão
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Mais de 20 mil torcedores confirmaram presença na Arena Castelão para acompanhar a partida entre Ceará e Fluminense, neste domingo (2), às 16h, pela 31ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. A marca foi atingida dois dias antes do confronto.

O Ceará vem de quatro jogos consecutivos sem vencer, com três derrotas consecutivas. A última delas foi justamente contra o próprio Fluminense, na última quarta-feira (29), no Maracanã. O Vovô busca se recuperar na tabela e encaminhar a permanência na Série A.

PREÇO DOS INGRESSOS

  • Superior Norte: R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia-entrada)
  • Acompanhantes de sócios (Superior Norte): R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia-entrada)
  • Inferior Norte: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia-entrada)
  • Inferior Sul: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia-entrada) 
  • Superior Central: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia-entrada)
  • Inferior Central: R$ 120 (inteira) e R$ 60,00 (meia-entrada)
  • Especial: R$ 120,00 (inteira)  e R$ 60,00 (meia-entrada)
  • Premium: R$ 280,00 (inteira) e R$ 140,00 (meia entrada)
