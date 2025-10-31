Ceará anuncia 20 mil torcedores confirmados para jogo contra o Fluminense
Partida pela Série A do Brasileirão acontece neste domingo (2), na Arena Castelão
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:38)
Mais de 20 mil torcedores confirmaram presença na Arena Castelão para acompanhar a partida entre Ceará e Fluminense, neste domingo (2), às 16h, pela 31ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. A marca foi atingida dois dias antes do confronto.
O Ceará vem de quatro jogos consecutivos sem vencer, com três derrotas consecutivas. A última delas foi justamente contra o próprio Fluminense, na última quarta-feira (29), no Maracanã. O Vovô busca se recuperar na tabela e encaminhar a permanência na Série A.
PREÇO DOS INGRESSOS
- Superior Norte: R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia-entrada)
- Acompanhantes de sócios (Superior Norte): R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia-entrada)
- Inferior Norte: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia-entrada)
- Inferior Sul: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia-entrada)
- Superior Central: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia-entrada)
- Inferior Central: R$ 120 (inteira) e R$ 60,00 (meia-entrada)
- Especial: R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia-entrada)
- Premium: R$ 280,00 (inteira) e R$ 140,00 (meia entrada)
