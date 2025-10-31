Ceará anuncia 20 mil torcedores confirmados para jogo contra o Fluminense

Mais de 20 mil torcedores confirmaram presença na Arena Castelão para acompanhar a partida entre Ceará e Fluminense, neste domingo (2), às 16h, pela 31ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. A marca foi atingida dois dias antes do confronto.

O Ceará vem de quatro jogos consecutivos sem vencer, com três derrotas consecutivas. A última delas foi justamente contra o próprio Fluminense, na última quarta-feira (29), no Maracanã. O Vovô busca se recuperar na tabela e encaminhar a permanência na Série A.

PREÇO DOS INGRESSOS