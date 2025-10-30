Quem tem a tabela mais difícil dos 8 ameaçados pelo rebaixamento na Série A? Veja análise

Restando 8 rodadas - e 9 jogos para alguns times, como o Fortaleza - 8 clubes correm risco de rebaixamento. O critério para definir os times é a diferença de pontos para o Vitória, time que abre o Z4. Do Bragantino, 12º com 36, ao Juventude, 19º com 26, todos estão na luta. E quem tem a tabela mais difícil até o fim da Série A?

O Diário do Nordeste fez uma projeção de nível de dificuldade baseado no desempenho dos adversários de cada clube dentro e fora de casa. Por exemplo, o nível de dificuldade de enfrentar um Flamengo na casa dele é de 35 pontos (equivalente a pontuação dele como mandante), enquanto pegar o Sport na Ilha é de 10 pontos, utilizando o mesmo critério.

O total de pontos será dividido pelo número de jogos, já que alguns clubes ainda tem partidas atrasadas.

1º) Santos (22 de dificuldade)

Santos x Fortaleza

Palmeiras x Santos

Flamengo x Santos

Santos x Mirassol

Santos x Palmeiras

Internacional x Santos

Santos x Sport

Juventude x Santos

Santos x Cruzeiro

Legenda: O Santos é o 16º com 32 pontos Foto: Raul Baretta/ Santos FC

Os pontos dos adversários do Santos como mandante e visitante somados dão 198, divididos por 9 - número de jogos que o Peixe ainda tem - a média de dificuldade é de 22. É a tabela mais difícil de todos os times que lutam contra o rebaixamento.

O Santos tem 5 jogos contra times do G4, pegando o Palmeiras duas vezes. A tabela balanceia um pouco ao enfrentar 3 confrontos diretos no Z4.

A tabela tem um nível de dificuldade semelhante a do Ceará. Isso pode ser bom para o Vovô, já que dificulta a aproximação do Santos.

Times do G4 (5): Flamengo, Cruzeiro, Mirassol e Palmeiras (2x)

Confronto direto no meio de tabela: (1): Internacional

Times do Z4 (3): Juventude, Sport e Fortaleza

2º) Ceará (21,3 de dificuldade)

Ceará x Fluminense

Ceará x Fortaleza

Corinthians x Ceará

Ceará x Internacional

Mirassol x Ceará

Ceará x Cruzeiro

Flamengo x Ceará

Ceará x Palmeiras

Legenda: O Ceará está em 14ºcom 35 pontos Foto: Ismael Soares / SVM

Os pontos dos adversários do Vovô como mandantes e visitantes somados dão 171, divididos por 8 - número de jogos que o Ceará tem - a média de dificuldade é de 21,3.

O momento do Ceará não é bom, com 4 jogos sem vencer e três derrotas seguidas.

A maior dificuldade do Vozão será nas quatro rodadas finais, quando enfrentam quatro times do G4. E do Z4, o Vozão pega apenas um adversário: o Fortaleza.

A dificuldade da tabela do Ceará e semelhante a de Santos e Vitória. E como o Alvinegro está em vantagem na pontuação, com 4 pontos na frente, a dificuldade semelhante pode ajudar o Vozão.

Com 35 pontos, o Vovô precisa de mais 10 para chegar aos 45 pontos de segurança, mas pelo atual aproveitamento do 16º colocado, um clube escaparia com 43 pontos. Portanto, com mais 3 vitórias, o Vovô pode permanecer na Série A.

Times do G4 (4): Flamengo, Cruzeiro, Mirassol e Palmeiras

Luta pelo G6 (1): Fluminense

Meio de Tabela (2): Corinthians e Internacional

Times do Z4 (1): Fortaleza

3º) Fortaleza (21,1 de dificuldade)

Santos x Fortaleza

Ceará x Fortaleza

Fortaleza x Grêmio

Atlético/MG x Fortaleza

Bahia x Fortaleza

Fortaleza x Atlético-MG

Bragantino x Fortaleza

Fortaleza x Corinthians

Botafogo x Fortaleza

Legenda: O Fortaleza é o 18º com 27 pontos Foto: Ismael Soares / SVM

Os pontos dos adversários do Leão como mandante e visitante somados dão 190, divididos por 9 - jogos que o Fortaleza ainda tem - a média de dificuldade é de 21,1.

O Leão vem de vitória gigante contra o poderoso Flamengo no Castelão e ganhou fôlego na luta pela permanência. Mas a missão ainda é árdua. O Fortaleza enfrenta mandantes fortes, como o Bahia e Botafogo, que lutam pelo G6.

Em casa, todos os adversários são complicados e lutam por alguma coisa no campeonato. Outro agravante é que não tem mais nenhum confronto direto com equipes do Z4.

Com 27 pontos e 7 para sair do Z4, o Leão precisaria de 18 para chegar aos 45, ou 16 pelo aproveitamento atual do 16º.

De toda forma, conquistar 5 ou 6 vitórias em 9 jogos é uma tarefa complicada, mas não mais improvável como parecia.

Luta pelo G6 (2): Bahia e e Botafogo

Meio de Tabela (7): Ceará, Grêmio, Atlético-MG (2x), Bragantino, Corinthians e Santos

Rivais do Z4 (0): Ninguém

4º) Vitória (21,1 de dificuldade)

Cruzeiro x Vitória

Vitória x Internacional

Vitória x Botafogo

Bragantino x Vitória

Sport x Vitória

Vitória x Mirassol

Palmeiras x Vitória

Vitória x São Paulo

Legenda: O Vitória é 17º colocado com 31 pontos Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Os pontos dos adversários do Leão da Barra como mandantes e visitantes somados dão 169, divididos por 8 jogos, a média de dificuldade é de 21,1.

A tabela do Vitória é semelhante do Fortaleza em nível de dificuldade. O único jogo acessível do Leão da Barra é contra o Sport. No mais, a tabela é muito semelhante a do Ceará. São 3 times do G4 como adversário e dois na luta pelo G6.

Times do G4 (3): Cruzeiro, Mirassol e Palmeiras

Luta pelo G6 (2): Botafogo e São Paulo

Meio de Tabela (2): Internacional e Bragantino

Rivais do Z4 (1): Sport

5º) Bragantino (20,3 de dificuldade)

Bahia x Bragantino

Bragantino x Corinthians

São Paulo x Bragantino

Bragantino x Vitória

Flamengo x Bragantino

Bragantino x Fortaleza

Bragantino x Atlético-MG

Internacional x Bragantino

A tabela do Bragantino é difícil. São quatro confrontos com a parte de cima tabela e apenas um contra times do Z4. São 3 confrontos diretos, que serão decisivos para a equipe conquistar os 9 pontos que precisa. Se tropeçar, corre risco de não somar pontos contra 3 adversários acima do G6. A tabela exige atenção e o momento do Massa Bruta na Série A é ruim. O time é o vice-lanterna do returno com apenas 9 pontos.

Times do G4 (1): Flamengo

Luta pelo G6 (2): Bahia e São Paulo

Confrontos diretos (3): Atlético/MG, Internacional e Vitória

Times do Z4 (1): Fortaleza

6º) Juventude (19,7 de dificuldade)

Juventude x Palmeiras

Sport x Juventude

Vasco x Juventude

Juventude x Cruzeiro

São Paulo x Juventude

Juventude x Bahia

Juventude x Santos

Corinthians x Juventude

O nível de dificuldade do Juventude é muito alto pela necessidade de pontuação. O clube precisa de 19 pontos ou 6 vitórias para uma improvável permanência na Sèrie A. E a tabela prevê dois times do G4 e 3 do G6.

Times do G4 (2): Cruzeiro e Palmeiras

Luta pelo G6 (3): Bahia, Vasco e São Paulo

Meio de Tabela (2): Santos e Corinthians

Rivais do Z4 (1): Sport

7º) Internacional (18,1 de dificuldade)

Internacional x Atlético-MG

Vitória x Internacional

Internacional x Bahia

Ceará x Internacional

Internacional x Santos

Vasco x Internacional

São Paulo x Internacional

Internacional x Bragantino

A tabela do Inter é acessível. O Colorado recebe equipes que pontuam pouco como visitante - Atlético, Bahia, Santos e Bragantino - e fora, faz dois confrontos diretos: Ceará e Vitória.

Luta pelo G6 (3): Bahia, São Paulo e Vasco

Confrontos diretos (4): Atlético-MG, Ceará, Bragantino e Santos

Times do Z4 (1): Vitória

8º) Atlético/MG (17,3 de dificuldade)

Internacional x Atlético-MG

Atlético-MG x Bahia

Sport x Atlético-MG

Atlético-MG x Palmeiras

Atlético-MG x Fortaleza

Atlético-MG x Flamengo

Fortaleza x Atlético-MG

Bragantino x Atlético-MG

Atlético-MG x Vasco

O Galo tem 9 jogos, sendo 5 jogos em casa. Esse é o trunfo do Atlético, e ainda enfrentando times do Z4 três vezes, sendo duas contra o Fortaleza. Assim, o nível de dificuldade da tabela do time mineiro é mais baixa entre os 8 que lutam para não cair. A equipe está na final da Sul-Americana, mas deve conseguir os 9 pontos para permanecer.

Rivais do G4 (2): Palmeiras e Flamengo

Luta pelo G6 (2): Bahia e Vasco

Meio de Tabela (2): Internacional e Bragantino

Rivais do Z4 (4): Sport, Fortaleza (2x)