Quem tem a tabela mais difícil dos 8 ameaçados pelo rebaixamento na Série A? Veja análise
Faltam 8 rodadas para o fim da Série A, com Leão ainda tendo um jogo atrasado
Restando 8 rodadas - e 9 jogos para alguns times, como o Fortaleza - 8 clubes correm risco de rebaixamento. O critério para definir os times é a diferença de pontos para o Vitória, time que abre o Z4. Do Bragantino, 12º com 36, ao Juventude, 19º com 26, todos estão na luta. E quem tem a tabela mais difícil até o fim da Série A?
O Diário do Nordeste fez uma projeção de nível de dificuldade baseado no desempenho dos adversários de cada clube dentro e fora de casa. Por exemplo, o nível de dificuldade de enfrentar um Flamengo na casa dele é de 35 pontos (equivalente a pontuação dele como mandante), enquanto pegar o Sport na Ilha é de 10 pontos, utilizando o mesmo critério.
O total de pontos será dividido pelo número de jogos, já que alguns clubes ainda tem partidas atrasadas.
1º) Santos (22 de dificuldade)
Santos x Fortaleza
Palmeiras x Santos
Flamengo x Santos
Santos x Mirassol
Santos x Palmeiras
Internacional x Santos
Santos x Sport
Juventude x Santos
Santos x Cruzeiro
Os pontos dos adversários do Santos como mandante e visitante somados dão 198, divididos por 9 - número de jogos que o Peixe ainda tem - a média de dificuldade é de 22. É a tabela mais difícil de todos os times que lutam contra o rebaixamento.
O Santos tem 5 jogos contra times do G4, pegando o Palmeiras duas vezes. A tabela balanceia um pouco ao enfrentar 3 confrontos diretos no Z4.
A tabela tem um nível de dificuldade semelhante a do Ceará. Isso pode ser bom para o Vovô, já que dificulta a aproximação do Santos.
Times do G4 (5): Flamengo, Cruzeiro, Mirassol e Palmeiras (2x)
Confronto direto no meio de tabela: (1): Internacional
Times do Z4 (3): Juventude, Sport e Fortaleza
2º) Ceará (21,3 de dificuldade)
Ceará x Fluminense
Ceará x Fortaleza
Corinthians x Ceará
Ceará x Internacional
Mirassol x Ceará
Ceará x Cruzeiro
Flamengo x Ceará
Ceará x Palmeiras
Os pontos dos adversários do Vovô como mandantes e visitantes somados dão 171, divididos por 8 - número de jogos que o Ceará tem - a média de dificuldade é de 21,3.
O momento do Ceará não é bom, com 4 jogos sem vencer e três derrotas seguidas.
A maior dificuldade do Vozão será nas quatro rodadas finais, quando enfrentam quatro times do G4. E do Z4, o Vozão pega apenas um adversário: o Fortaleza.
A dificuldade da tabela do Ceará e semelhante a de Santos e Vitória. E como o Alvinegro está em vantagem na pontuação, com 4 pontos na frente, a dificuldade semelhante pode ajudar o Vozão.
Com 35 pontos, o Vovô precisa de mais 10 para chegar aos 45 pontos de segurança, mas pelo atual aproveitamento do 16º colocado, um clube escaparia com 43 pontos. Portanto, com mais 3 vitórias, o Vovô pode permanecer na Série A.
Times do G4 (4): Flamengo, Cruzeiro, Mirassol e Palmeiras
Luta pelo G6 (1): Fluminense
Meio de Tabela (2): Corinthians e Internacional
Times do Z4 (1): Fortaleza
3º) Fortaleza (21,1 de dificuldade)
Santos x Fortaleza
Ceará x Fortaleza
Fortaleza x Grêmio
Atlético/MG x Fortaleza
Bahia x Fortaleza
Fortaleza x Atlético-MG
Bragantino x Fortaleza
Fortaleza x Corinthians
Botafogo x Fortaleza
Os pontos dos adversários do Leão como mandante e visitante somados dão 190, divididos por 9 - jogos que o Fortaleza ainda tem - a média de dificuldade é de 21,1.
O Leão vem de vitória gigante contra o poderoso Flamengo no Castelão e ganhou fôlego na luta pela permanência. Mas a missão ainda é árdua. O Fortaleza enfrenta mandantes fortes, como o Bahia e Botafogo, que lutam pelo G6.
Em casa, todos os adversários são complicados e lutam por alguma coisa no campeonato. Outro agravante é que não tem mais nenhum confronto direto com equipes do Z4.
Com 27 pontos e 7 para sair do Z4, o Leão precisaria de 18 para chegar aos 45, ou 16 pelo aproveitamento atual do 16º.
De toda forma, conquistar 5 ou 6 vitórias em 9 jogos é uma tarefa complicada, mas não mais improvável como parecia.
Luta pelo G6 (2): Bahia e e Botafogo
Meio de Tabela (7): Ceará, Grêmio, Atlético-MG (2x), Bragantino, Corinthians e Santos
Rivais do Z4 (0): Ninguém
4º) Vitória (21,1 de dificuldade)
Cruzeiro x Vitória
Vitória x Internacional
Vitória x Botafogo
Bragantino x Vitória
Sport x Vitória
Vitória x Mirassol
Palmeiras x Vitória
Vitória x São Paulo
Os pontos dos adversários do Leão da Barra como mandantes e visitantes somados dão 169, divididos por 8 jogos, a média de dificuldade é de 21,1.
A tabela do Vitória é semelhante do Fortaleza em nível de dificuldade. O único jogo acessível do Leão da Barra é contra o Sport. No mais, a tabela é muito semelhante a do Ceará. São 3 times do G4 como adversário e dois na luta pelo G6.
Times do G4 (3): Cruzeiro, Mirassol e Palmeiras
Luta pelo G6 (2): Botafogo e São Paulo
Meio de Tabela (2): Internacional e Bragantino
Rivais do Z4 (1): Sport
5º) Bragantino (20,3 de dificuldade)
Bahia x Bragantino
Bragantino x Corinthians
São Paulo x Bragantino
Bragantino x Vitória
Flamengo x Bragantino
Bragantino x Fortaleza
Bragantino x Atlético-MG
Internacional x Bragantino
A tabela do Bragantino é difícil. São quatro confrontos com a parte de cima tabela e apenas um contra times do Z4. São 3 confrontos diretos, que serão decisivos para a equipe conquistar os 9 pontos que precisa. Se tropeçar, corre risco de não somar pontos contra 3 adversários acima do G6. A tabela exige atenção e o momento do Massa Bruta na Série A é ruim. O time é o vice-lanterna do returno com apenas 9 pontos.
Times do G4 (1): Flamengo
Luta pelo G6 (2): Bahia e São Paulo
Confrontos diretos (3): Atlético/MG, Internacional e Vitória
Times do Z4 (1): Fortaleza
6º) Juventude (19,7 de dificuldade)
Juventude x Palmeiras
Sport x Juventude
Vasco x Juventude
Juventude x Cruzeiro
São Paulo x Juventude
Juventude x Bahia
Juventude x Santos
Corinthians x Juventude
O nível de dificuldade do Juventude é muito alto pela necessidade de pontuação. O clube precisa de 19 pontos ou 6 vitórias para uma improvável permanência na Sèrie A. E a tabela prevê dois times do G4 e 3 do G6.
Times do G4 (2): Cruzeiro e Palmeiras
Luta pelo G6 (3): Bahia, Vasco e São Paulo
Meio de Tabela (2): Santos e Corinthians
Rivais do Z4 (1): Sport
7º) Internacional (18,1 de dificuldade)
Internacional x Atlético-MG
Vitória x Internacional
Internacional x Bahia
Ceará x Internacional
Internacional x Santos
Vasco x Internacional
São Paulo x Internacional
Internacional x Bragantino
A tabela do Inter é acessível. O Colorado recebe equipes que pontuam pouco como visitante - Atlético, Bahia, Santos e Bragantino - e fora, faz dois confrontos diretos: Ceará e Vitória.
Luta pelo G6 (3): Bahia, São Paulo e Vasco
Confrontos diretos (4): Atlético-MG, Ceará, Bragantino e Santos
Times do Z4 (1): Vitória
8º) Atlético/MG (17,3 de dificuldade)
Internacional x Atlético-MG
Atlético-MG x Bahia
Sport x Atlético-MG
Atlético-MG x Palmeiras
Atlético-MG x Fortaleza
Atlético-MG x Flamengo
Fortaleza x Atlético-MG
Bragantino x Atlético-MG
Atlético-MG x Vasco
O Galo tem 9 jogos, sendo 5 jogos em casa. Esse é o trunfo do Atlético, e ainda enfrentando times do Z4 três vezes, sendo duas contra o Fortaleza. Assim, o nível de dificuldade da tabela do time mineiro é mais baixa entre os 8 que lutam para não cair. A equipe está na final da Sul-Americana, mas deve conseguir os 9 pontos para permanecer.
Rivais do G4 (2): Palmeiras e Flamengo
Luta pelo G6 (2): Bahia e Vasco
Meio de Tabela (2): Internacional e Bragantino
Rivais do Z4 (4): Sport, Fortaleza (2x)