Fluminense tem quatro desfalques e uma dúvida para enfrentar o Ceará; Veja provável escalação

O Fluminense é o adversário do Ceará na 31ª rodada da Série A, em jogo neste domingo (2), às 16 horas no Castelão. O Tricolor das Laranjeiras, 6º colocado com 47 pontos, tem quatro desfalques e uma dúvida.

Dois estão suspensos pelo 3º cartão amarelo: os meias Facundo Bernal e Lucho Acosta.

Outros dois estão na transição: o meia Ganso e e o zagueiro Manoel

Além dos quatro desfalques, o tecnico Luis Zubeldía tem uma dúvida para o jogo: o volante Hércules, com dor na posterior da coxa

Assim, o provável Fluminense para enfrentar o Ceará é:

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Otávio e Lima; Serna, John Kennedy e Canobbio.