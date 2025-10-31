Fluminense tem quatro desfalques e uma dúvida para enfrentar o Ceará; Veja provável escalação
Tricolor das Laranjeiras visita o Vozão neste domingo (2), pela 31ª rodada da Série A
O Fluminense é o adversário do Ceará na 31ª rodada da Série A, em jogo neste domingo (2), às 16 horas no Castelão. O Tricolor das Laranjeiras, 6º colocado com 47 pontos, tem quatro desfalques e uma dúvida.
- Dois estão suspensos pelo 3º cartão amarelo: os meias Facundo Bernal e Lucho Acosta.
- Outros dois estão na transição: o meia Ganso e e o zagueiro Manoel
Além dos quatro desfalques, o tecnico Luis Zubeldía tem uma dúvida para o jogo: o volante Hércules, com dor na posterior da coxa
Assim, o provável Fluminense para enfrentar o Ceará é:
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Otávio e Lima; Serna, John Kennedy e Canobbio.
