Com 3 dos 4 próximos jogos em casa, Ceará terá que retomar força como mandante na Série A
Vozão enfrenta Fluminense, Fortaleza e Inter em casa nos próximos 4 jogos
O Ceará iniciou a Série A de forma fulminante em casa, vencendo 4 (Grêmio, Vasco, Sport e Vitória) e empatando um (São Paulo), sendo o melhor mandante após a 9ª rodada. Mas o Vovô perdeu o fôlego ao longo da campanha, perdendo cinco (Atlético/MG, Corinthians, Mirassol, Juventude e Botafogo), empatando dois (Bahia e Flamengo), e vencendo apenas dois (Bragantino e Santos) dos últimos 9 jogos em casa.
A queda de rendimento em casa fez com que o Vozão estar hoje apenas com a 16º aproveitamento em casa, de 50%, superior apenas a Juventude, Fortaleza, Santos e Sport. São 21 pontos em 14 jogos, com 6 vitórias, 3 empates e 5 derrotas.
E mais do que isso, fez o Vovô perder posições na tabela, e em 14º com 35 pontos, está apenas 4 do Z4.
Restando 8 rodadas para o fim da Série A, o Alvinegro fará 5 jogos em casa, sendo 3 dos próximos 4:
- Ceará x Fluminense (02/11 - Castelão - 16h)
- Ceará x Fortaleza (06/11 - Castelão - 20h)
- Corinthians x Ceará (09/11 - Neo Química Arena - 16h)
- Ceará x Internacional (19/11 - Castelão)
Recuperar o desempenho como mandante do início do campeonato é vital para o Ceará encaminhar a permanência na Série A. Por isso o objetivo precisa ser vencer os 3 jogos e chegar aos 44 pontos, já que nas 4 rodadas finais, só enfrentará times do G4 e será perigoso precisar de pontos:
- Mirassol x Ceará (23/11 - Maião)
- Ceará x Cruzeiro (30/11 - Castelão)
- Flamengo x Ceará (03/12 - Maracanã)
- Ceará x Palmeiras (07/12 - Castelão)