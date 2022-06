Marquinhos Santos fala em reforços e avalia mudança no estilo de jogo do Ceará: “vou colocar o dedo”

O Ceará empatou com o Atlético-GO em 1 a 1 na Arena Castelão, neste domingo (26), pela 14ª rodada da Série A de 2022. Em campo saiu atrás no 1º tempo, com gol de Jorginho, e deixou tudo igual na volta do intervalo, com Erick. Após o jogo, o técnico Marquinhos Santos avaliou o início de trabalho. Desde que assumiu o clube, substituindo Dorival Júnior, acumula três empates e uma derrota.

“Acredito neste grupo, parabenizei pela entrega no 2º tempo. Estamos em uma sequência difícil e pesada. Hoje saiu gol, nos outros três jogos não saiu. Agora eu diagnostiquei, usei esses jogos como análise, vou entrar com o que eu acredito e vou colocar o dedo para o time evoluir”, destacou.

Nos últimos jogos, a comissão técnica manteve o esquema com três volantes no 4-3-3. Após a derrota parcial, o comandante acionou Zé Roberto e Erick, deixando o time com pontas de velocidade. Assim, Marquinhos ressaltou a necessidade de reforços para a sequência do ano.

"Estamos a dois pontos do 6º colocado e a dois do 1º da zona de rebaixamento. O calendário tem feito isso, e temos de saber trabalhar. Temos conversado e, na abertura da janela (de transferência), a gente vai incrementar (o elenco) para suportar a intensidade de jogos que teremos”, explicou o técnico.

Legenda: O Ceará empatou com o Atlético-GO em 1 a 1, neste domingo (26), pela Série A de 2022 Foto: Fabiane de Paula / SVM

Na tabela, o Vovô fica na 15ª posição, com 17 pontos. Na próxima rodada, no sábado (2), recebe o Internacional em casa, às 19h. Antes, tem compromisso pelas oitavas da Copa Sul-Americana: encara o The Strongest, na Bolívia, na quarta (29), às 19h15. A janela de transferência é aberta em 18 de julho.

Para a sequência do trabalho, o clube anunciou a contratação do meia Diego Rigonato, ex-Toluca, do México. O atleta está treinando com o elenco no CT de Porangabuçu e só poderá atuar após a abertura do período de contratações.

Confira a coletiva de Marquinhos Santos