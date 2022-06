Ceará impede salto ao G-8 e mantém jejum em casa na Série A com novo empate; veja cenário

O Ceará somou um resultado longe da ambição do clube e do melhor desempenho na Arena Castelão: 1x1 com o Atlético-GO neste domingo (26). Na Série A de 2022, tinha a chance de entrar no G-8 em caso de vitória, mas se manteve estagnado, com o Z-4 mais próximo e sem vencer como mandante. De positivo, a manutenção da invencibilidade no Brasileirão (10 jogos) e uma reação.

O contexto invertido é um reflexo dos períodos do jogo. No 1º tempo, uma das piores atuações do Vovô na competição: desorganizado, com marcação baixa, pouco agressivo e sofrendo o gol de Jorginho. Na volta do intervalo, mais intenso, com 4-2-1-3 definido e um empate de Erick aos 2.

Ceará com mandante na Série A de 2022

Jogos: 6

Empates: 4 (Flamengo; Coritiba, Atlético-MG e Atlético-GO)

Derrotas: 2 (Botafogo e Bragantino)

Gols marcados: 2

Gols sofridos: 8

Aproveitamento: 22,2%

Legenda: O Ceará ficou no empate com o Atlético-GO pela 14ª rodada da Série A de 2022 Foto: Fabiane de Paula / SVM

A demora para entrar na partida quase custou o ponto somado. A demonstração de força existiu, mas foi insuficiente para incendiar a partida e sair vitorioso. A sensação de apatia e atuação coletiva travada é o problema do início de trabalho de Marquinhos Santos: três empates e uma derrota.

O Ceará manteve o esquema 4-3-3, de três volantes, mas fugiu dos pontos fortes. Na busca pelo DNA sem Dorival Júnior precisa se reconectar com o que deu certo e superar Mendoza, no DM.

Ceará entre Z-4 e G-8

Legenda: O Ceará é o 15º colocado da Série A, com 17 pontos Foto: reprodução / SrGoool

Na Série A, todo ponto importa. O discurso de manutenção é esse, cumprindo pelo Ceará há cinco anos - um recorde dentre os nordestinos. Os 3 pontos (vitória) definem o além, o caminho daquele time no futuro, com o sonho internacional. Por isso, esse empate com o Atlético-GO é frustrante.

O time alvinegro impede o próprio salto e acompanha a zona de rebaixamento mais próxima após as vitórias de Flamengo e Goiás. Hoje, é o 15º colocado, com 17 pontos. O Z-4 começa no América-MG, com 15. Assim, na 15ª rodada, o pior cenário pode deixar o Vovô nessa parte baixa.

Legenda: O Ceará tem uma invencibilidade de 10 jogos na Série A de 2022 Foto: Fabiane de Paula / SVM

A conquista de resultados em casa é crucial para o equilíbrio da campanha alvinegra - o 2º melhor visitante e o pior mandante. Contra o Internacional, sábado (2), às 19h, uma nova oportunidade.

O contraponto: a distância ao G-8, que inicia no São Paulo (19), é de 2 pontos. A faixa intermediária ocupada pelo Ceará permite a ambição, mas isso exige a evolução do trabalho a longo prazo.

Ceará até o fechamento do 1º turno da Série A