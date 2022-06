Ceará x Atlético-GO pelo Brasileirão: veja onde assistir, horário, escalações e palpites do jogo

Tentando se reabilitar após a derrota no Clássico-Rei, o Ceará volta a campo neste domingo (26), às 18 horas, para enfrentar o Atlético-GO, na Arena Castelão, em confronto direto válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro que pode fazer o Alvinegro saltar várias posições na tabela.

Pré-jogo do Ceará hoje, veja detalhes

Que horas é Ceará x Atlético-GO

O jogo começará às 18 horas (horário de Brasília).

Onde assistir Ceará x Atlético-GO

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere e Sportv. A Verdinha terá a narração ao vivo e o Diário do Nordeste fará o Tempo Real.

Palpites

Pré-jogo do Ceará hoje, veja detalhes

Legenda: João Ricardo se firmou na titularidade com boas atuações Foto: Thiago Gadelha/SVM

Ceará e Atlético-GO estão empatados, com 16 pontos, mas o time goiano está uma posição acima (12º x 13º) por possuir uma vitória a mais (4 x 3). Com isso, em caso de triunfo, o Vovô já garante, no mínimo, mais uma posição.

Mas o Vovô pode terminar a rodada até se aproximando do G-6, dependendo de outros resultados, já que a diferença para o Fluminense (6º colocado) é atualmente de apenas dois pontos.

O técnico Marquinhos Santos busca a primeira vitória no comando do Alvinegro. Até aqui, em três jogos, ele acumula dois empates e uma derrota, com o detalhe que o time não marcou nenhum gol.

Legenda: O técnico Marquinhos Santos soma três jogos no comando do Ceará Foto: divulgação / Ceará

E melhorar o desempenho ofensivo é um desafio para o treinador alvinegro, que não poderá contar com Mendoza, artilheiro do time na temporada, que segue no Departamento Médico, e outra referência ofensiva, o meia Vina, não balança as redes adversárias há dez jogos.

Além disso, o Vovô busca a primeira vitória como mandante, já que é o único time que ainda não triunfou atuando em casa.

Para este duelo, o Ceará conta com o retorno do volante Richard Coelho, que cumpriu suspensão automática na última rodada.

Atlético-GO

Legenda: O técnico Jorginho, que teve uma curta e ruim passagem pelo Ceará em 2018, está de volta ao Atlético/GO Foto: Bruno Corsino / Atlético-GO

O Dragão vem de boa sequência recente, com três vitórias e apenas uma derrota nas quatro últimas rodadas. O time goiano tem vários nomes conhecidos do futebol cearense, começando pelo treinador Jorginho. Na equipe, estão Jorginho e Airton, ambos ex-Ceará, e Wellington Rato, que atuou no Ferroviário.

Ele é, inclusive, o artilheiro do Atlético na temporada, com nove gols, e também no Brasileirão, com quatro gols.

Com sete assistências, Jorginho é o principal garçom do Dragão.

FICHA TÉCNICA | Ceará x Atlético-GO

Campeonato Brasileiro - Série A

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 26 de junho de 2022, às 18 horas

Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Wagner Reway (PB)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Lindoso, Richardson e Richard; Vina, Lima e Cléber. Técnico: Marquinhos Santos

Atlético-GO: Ronaldo; Hayner, Edson, Ramon e Jefferson; Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Airton, Wellington Rato e Luiz Fernando. Técnico: Jorginho