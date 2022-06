Com Peixoto e Sobral, Ceará está definido para duelo com o Atlético-GO; veja escalação

O Ceará está escalado para enfrentar o Atlético-GO neste domingo (26), na Arena Castelão, às 18h (de Brasília). O técnico Marquinhos Santos fez algumas mudanças para o duelo da 14ª rodada do Brasileirão.

Fernando Sobral assume a vaga de Rodrigo Lindoso, enquanto Peixoto entra no lugar de Cléber. O técnico Marquinhos Santos busca a primeira vitória no comando do Alvinegro. Até aqui, em três jogos, ele acumula dois empates e uma derrota, com o detalhe que o time não marcou nenhum gol.

VEJA OS ESCALADOS:

O Diário do Nordeste e a Verdinha transmitem o duelo ao vivo. Veja a tabela do Campeonato Brasileiro.