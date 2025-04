Marinho lamenta derrota do Fortaleza para o Racing na Libertadores: 'É difícil'

O Fortaleza foi derrotado no primeiro jogo da Copa Libertadores por 3 a 0 diante do Racing. As equipes se enfrentaram nesta terça-feira (1), na Arena Castelão. Atacante do Leão, Marinho lamentou a derrota do time e

"Nosso time queria sair na frente. É difícil, a gente perdeu o jogo. A gente estava ali pressionando, vendo se a gente conseguia fazer o gol logo no início para que desse uma tranquilidade. A gente também sabe que o Racing é uma equipe qualificada, está há muito tempo jogando. É o atual campeão da Recopa e da Sul-Americana. Não é um adversário qualquer", afirma o atleta.

"O que mais doeu foi o resultado, 3 a 0. Claro que eles tiveram bastante chance também. Todas as nossas finalizações acabaram batendo nos caras, colocaram um caminhão ali na área deles. Mas falo que hoje não foi o nosso dia. O futebol é assim. Não dá para remoer muito, é virar a chave. Domingo tem Campeonato Brasileiro e precisamos fazer um grande jogo também", completa.

O Leão do Pici volta a campo no domingo (6), quando enfrenta o Mirassol a partir das 18h30 (de Brasília). O duelo será no Estádio Campos Maia.