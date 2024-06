Marinho e Moisés seguem no departamento médico do Fortaleza e dupla perde quarto jogo seguido

O Fortaleza divulgou no final da tarde deste domingo (23) um novo boletim do departamento médico do clube, que segue com as presenças dos atacantes Marinho e Moisés. É o quarto jogo seguido que a dupla fica de fora da relação de Juan Pablo Vojvoda.

Marinho está tratando um estiramento muscular na coxa direita, enquanto Moisés trata o mesmo problema, mas na coxa esquerda. A ausência de Marinho é ainda maior, estando sem atuar há mais de um mês, desde o dia 21 de maio.

Legenda: Marinho com a camisa do Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

Além de Marinho e Moisés, seguem no departamento médico do Fortaleza o lateral-direito Dudu, com um desconforto no joelho esquerdo, e o meio-campista Matheus Rossetto, com um edema na posterior da coxa esquerda.

Atlético-MG e Fortaleza entram em campo neste domingo (23), às 18h30 de Brasília, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), para disputar a 11ª rodada da Série A do Brasileirão 2024, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.