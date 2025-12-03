Marcelo Paz faz pedido à torcida do Fortaleza para jogo contra Corinthians; veja vídeo

Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, publicou um vídeo nas redes sociais do clube fazendo um pedido aos torcedores para a partida contra o Corinthians, nesta quarta-feira (3), pela penúltima rodada da Série A do Brasileirão. O dirigente alertou à torcida que entre cedo na Arena Castelão para evitar tumulto e filas antes da partida decisiva.

“Chegue cedo, tente ocupar o seu espaço cedo. No último jogo, quase 20.000 pessoas entraram nos últimos 15, 20 minutos. É muita gente, pode causar tumulto. A gente quer evitar tumulto, quer diminuir as filas e quer a sua boa experiência para que a gente tenha amanhã a festa da arquibancada e um grande time brigando no campo”, disse Paz.

Na última parcial, divulgada pelo Fortaleza na noite da última terça-feira (2), 50.524 torcedores estavam confirmados para a partida. Na última partida do Leão no Castelão, contra o Atlético-MG, mais de 51 mil torcedores estiveram presentes no estádio.

Nosso papel e obrigação é oferecer a melhor operação de jogo para você. Para isso, teremos 16 portões abertos para nossa torcida, as cinco escadas internas, os três acessos de estacionamento, que já vai estar aberto a partir das 15h, e os portões de entrada para o torcedor com três horas de antecedência. Tudo montado, pronto, equipe, pessoas contratadas, para lhe recepcionar e a gente ter uma grande festa e uma grande presença do torcedor. Marcelo Paz CEO da SAF do Fortaleza

A bola rola para Fortaleza x Corinthians na Arena Castelão às 19h. A partida é muito importante para o Leão seguir vivo na luta contra o rebaixamento. A equipe atualmente soma 40 pontos e está na 18ª colocação na tabela de classificação.