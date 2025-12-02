Fortaleza divulga parcial de ingressos contra o Corinthians com mais de 50 mil torcedores

O Fortaleza divulgou nesta terça-feira (2), mais uma parcial de ingressos para o jogo diante do Corinthians válido pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Mais de 50 mil torcedores estão confirmados para a partida desta quarta-feira (3), às 19 horas no Castelão.

O clube divulgou que 50.524 torcedores já estão garantidos, restando um dia para o jogo.

O Leão vem em grande momento na Série A, com 8 jogos de invencibilidade e três vitórias seguidas: contra Bahia, Bragantino e Atlético/MG. O Tricolor é o 18º com 40 pontos, 1 de sair do Z4. Se vencer o Timão, o Fortaleza pode sair do Z4 se os resutados paralelos ajudarem.

CHECK-IN

Os sócios-torcedores do Fortaleza já podem confirmar presença na partida através do site sociofortaleza.com.br. Os torcedores que ainda não são sócios e tem interesse em se associar ao clube devem realizar o cadastro pelo mesmo site.