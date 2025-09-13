Diário do Nordeste
Marcelo Paz elogia torcida e exalta vitória do Fortaleza: ‘temos que fazer o nosso papel’

O time tricolor superou o Vitória-BA neste sábado (13), na Arena Castelão

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 20:11)
Jogada
Legenda: Paz foi um dos responsáveis pela contratação do técnico argentino Martin Palermo para o Fortaleza
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O Fortaleza voltou a vencer na Série A do Brasileiro na estreia do técnico argentino Martín Palermo. Na Arena Castelão, neste sábado (13), o time cearense superou o Vitória-BA por 2 a 0 e encerrou um jejum de oito partidas sem triunfos na temporada. Após o resultado positivo, o CEO Marcelo Paz falou com exclusividade para a Rádio Verdinha FM 92,5 e elogiou também a presença da torcida.

"A vitória é sempre alegria, muito bem-vinda, o vestiário estava feliz, e a semana de trabalho foi muito boa. E quando a nossa semana de trabalho é boa, geralmente o resultado vem, e isso aconteceu. Então é agradecer aos torcedores que chegaram, público muito bom, pelo momento do clube, é algo excelente. Temos que fazer o nosso papel e o torcedor quer ver o time lutar, brigar, como fez hoje, então fomos abençoados com uma boa vitória, e vamos seguindo passo a passo, jogo a jogo, com humildade e pés no chão”.
Marcelo Paz
CEO do Fortaleza

Ao todo, o estádio registrou 29.137 torcedores, um número maior que a média de público do Leão no Brasileirão. Agora, o desafio é fora de casa, diante do Palmeiras, no próximo sábado (20), às 21h, no Allianz Parque. Paz admitiu a força do elenco alviverde, mas disse que o Fortaleza tem de pontuar.

“Jogo dificílimo, contra um maiores clubes da América do Sul e do Mundo, que estava jogando o Mundial, mas nós não sabemos como vão vir, pois tem dois jogos de Libertadores, jogam na Argentina e em São Paulo, mas temos que tentar fazer um bom jogo e trazer algum resultado que seja bom, pontuar e quem sabe uma vitória. Difícil, mas vamos nos preparar para o jogo no Allianz”.
Marcelo Paz
CEO do Fortaleza

Na tabela de classificação, o Fortaleza é o vice-lanterna do Brasileirão, com 18 pontos, quatro de distância para o Santos, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 22. Logo, a missão segue muito difícil, mas o elenco chega mais confiante após retomar o caminho das vitórias.

