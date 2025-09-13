O que disse Martín Palermo sobre a vitória do Fortaleza e a conversa com os jogadores

O técnico argentino Martín Palermo estreou pelo Fortaleza com um resultado importantíssimo na luta pela permanência na Série A do Brasileiro. Na Arena Castelão, neste sábado (13), o time cearense aplicou 2 a 0 no Vitória-BA e reagiu na competição após cinco rodadas sem vencer, recebendo uma sobrevida ainda na zona de rebaixamento. Na coletiva de imprensa, o comandante revelou o que pediu aos jogadores: mais atitude.

“O elenco tem bons jogadores, mas encontrei também boas pessoas e isso, pra mim como treinador, facilita o trabalho, já que todo mundo quer trabalhar. São muitos jogadores em todas as posições e eles entenderam que têm de competir, e eu tomei as decisões de deixar jogadores fora, mas todos são parte e vão ser utilizados em diferentes situações, então precisam se sentir parte e ser importante também para o grupo. A altitude é o mais importante de tudo. A atuação pode seguir melhorando, mas o que disse ao final da partida para os jogadores foi que não sei se jogaremos bem ou mal, mas se jogarmos cada partida como fizemos (contra o Vitória-BA), vai ser difícil para o adversário ganhar com facilidade, Agora enfrentamos o Palmeiras, um time importante, vamos respeitar, mas eles têm a partida da Libertadores, vamos ver como chegam, pois jogam com o River Plate, então vamos estudar bem o rival para seguir fazendo o que fizemos (nessa partida)". Martin Palermo Técnico do Fortaleza

Além da postura em campo, com gols de Breno Lopes e Bruno Pacheco, Palermo também exaltou o desempenho defensivo. O Fortaleza tinha sofrido gols nas últimas cinco partidas da temporada e também está no rol dos clubes mais vazados de todo o Brasileirão.

"Foram dias de trabalho de muita qualidade, com boa predisposição de jogadores. Há um plantel amplo com muitos (atletas), é difícil dar participação, mas todos foram uma ajuda pra mim, pela maneira como cada um treinou e se preparou. Hoje foi uma demonstração de que a equipe mudou a atitude, a postura em campo e era isso que necessitávamos para transmitir em campo o que a torcida pediu. Conseguimos não sofrer gols, fazia muito tempo que esse time não saía sem sofrer gols, e é algo que eu priorizo, que o time seja forte defensivo para depois gerar situações e ter gols". Martín Palermo Técnico do Fortaleza

Assim, o primeiro passo pela sobrevivência aconteceu. É fato: o Fortaleza segue na vice-lanterna, agora com 18 pontos. No entanto, pode diminuir a distância para a zona de rebaixamento, a depender dos demais resultados da rodada, visto que no momento, o primeiro clube fora do Z-4 é o Santos, com 22. O próximo compromisso leonino será no sábado (20), quando visita o Palmeiras, no Allianz Parque, às 21h (de Brasília), pela 24ª rodada do Brasileirão.