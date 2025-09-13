Fortaleza x Vitória: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza entra em campo neste sábado (13), às 16 horas na Arena Castelão em busca de um recomeço na Série A: Contra o Vitória, pela 23ª rodada, será o começo do trabalho do novo técnico, Martín Palermo, em busca de uma reação para deixar a zona de rebaixamento. Ele terá 17 rodadas para salvar o time cearense.

O treinador argentino, que chegou para o lugar de Renato Paiva, teve uma semana de treinamento para preparar o Leão visando um duelo chave na luta pela permanência.

“Me sinto muito feliz porque acredito que é um grande desafio. É difícil, mas por isso estou aqui, confiando nos jogadores para reverter essa situação. Quero sentir a companhia da torcida no próximo jogo. Minha cabeça não pensa em outra coisa a não ser deixar o Fortaleza na primeira divisão”, disse Palermo.

Trata-se de um confronto direto, já que o Fortaleza é o 19º com 15 e o Leão baiano é o 17º com 22.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

Premiere e Verdinha

COMO CHEGA O FORTALEZA?

Com uma semana de trabalho, Palermo deve promover alterações na formação inicial. Ele não terá o zagueiro Kuscevic, o lateral-direito Tinga e o atacante Moisés.

Assim, Gastón Ávila e Brítez são opções na defesa, além do recém-contratado Lucas Gazal, já regularizado.

Gazal falou do estilo de trabalho de Martín Palermo.

"O professor fez alguns trabalhos, alguns ajustes defensivos, com bastante intensidade, e eu tenho certeza absoluta que daqui para frente vai dar tudo certo, se Deus Quiser. É um trabalho muito bom que o Martín tem feito. Cobra muito nos treinamentos. É uma coisa que surpreende bastante. A gente está num só objetivo, que é ajudar o Fortaleza".

O meia Guzman também foi regularizado e deve fazer sua estreia.

NO VITÓRIA

O lateral-direito Raúl Cáceres, do Vitória, está recuperado de lesão e deve ser titular da equipe baiana contra o Fortaleza, neste sábado (13), pela Série A do Brasileirão. O atacante Romarinho também voltou a treinar normalmente e deve ser relacionado.

Claudinho e Renzo López são dúvida para o jogo contra o Fortaleza.

Prováveis Escalações:

Fortaleza

João Ricardo; Mancuso, Brítez, Gastón Avila, Bruno Pacheco; Pierre, Matheus Pereira, Guzman e Lucca Prior; Lucero e Breno Lopes

Vitória

Lucas Arcanjo; Paulo Roberto, Camutanga, Lucas Halter e Ramon (Cáceres); Baralhas, Willian Oliveira e Matheuzinho; Erick, Renato Kayzer e Osvaldo (Romarinho).

Arbitragem