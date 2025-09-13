Pacheco celebra gol pelo Fortaleza e agradece Palermo: ‘chegou dando confiança’

O Fortaleza venceu o Vitória-BA por 2 a 0 na estreia do técnico argentino Martín Palermo, neste sábado (13), na Arena Castelão, pela 23ª rodada da Série A. Protagonista em campo com um dos gols, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco pediu pés no chão após o placar e agradeceu ao treinador.

"É importante voltar a vencer. Nós estamos incomodados, estamos focados para tirar o Fortaleza dessa situação. A partida refletiu muito do que foi a nossa semana de trabalho. É agradecer toda a confiança e todo o grupo. Foi uma grande vitória, um grande passo para voltar a confiança, mas é continuar trabalhando com humildade e pés no chão, pois a gente sabe que tem um caminho muito longo pela frente. Agradeço a todos os torcedores que vieram, ao grupo e ao professor (Palermo), que chegou dando confiança para todo mundo. É continuar trabalhando, a equipe está de parabéns, treinou muito e refletiu em campo". Bruno Pacheco Lateral do Fortaleza

Palermo iniciou os trabalhos no Pici no último sábado (6), com foco no embate com o Vitória-BA. Pacheco ressaltou que o novo comandante concedeu muita liberdade de posicionamento ao elenco.

"Ele passou confiança para todo mundo, deixou (o time) bem à vontade durante a semana e dá bastante liberdade pra gente no posicionamento. Claro, com cautela, não é de qualquer jeito. Quando atacar, é com cautela, quando defender, é para ser todo mundo, então acho isso importante. É continuar o trabalho, degrau por degrau, que tenho certeza que vamos sair dessa situação". Bruno Pacheco Lateral do Fortaleza

Com o resultado positivo, o Fortaleza encerra um jejum de oito partidas sem vitórias na temporada. Assim, mesmo com o triunfo, segue na vice-lanterna da Série A, agora com 18 pontos. O próximo compromisso é no sábado seguinte (20), quando visita o Palmeiras no Allianz Parque/SP, às 21h.