Marcelo Paz comenta sobre busca por reforços do Fortaleza e situação de Edinho; veja exclusiva

O presidente Marcelo Paz, do Fortaleza, foi o convidado desta terça-feira (22) do programa Jogada 1º tempo, do Sistema Verdes Mares. O dirigente explicou a busca por reforços do clube no mercado e ressaltou o alto investimento da equipe no elenco para a temporada de 2022.

Confira a exclusiva com Marcelo Paz

“A gente só vai contratar se tiver um jogador com perfil para brigar pela titularidade, não adianta trazer mais um, em qualquer posição, para ficar na folha e usar no treinamento. Tudo tem de dimensionar no dia a dia. Tem de ter critério, essa diretoria tem o crédito de montar o elenco competitivo, se vier alguma contratação, será para elevar o nível e brigar pela titularidade", explicou.

Para o ano vigente, o departamento de futebol contratou oito reforços: Fernando Miguel, Landázuri, Brayan Ceballos, Juninho Capixaba, Zé Welison, Silvio Romero, Moisés e Renato Kayzer. O clube também efetuou renovações importantes, como a manutenção do Benevenuto.

Situação de Edinho

Legenda: O atacante Edinho foi comprado pelo Fortaleza em julho de 2021 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Com elenco vasto, um dos atacantes ainda não teve oportunidade de atuar em 2022: Edinho. Formado na base leonina, foi contratado em julho de 2021 por R$ 1,5 milhão junto ao Atlético-MG.

Apesar do investimento, o atleta de 27 anos não tem sido utilizado pelo técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, ficando fora até dos relacionados. Paz comentou o cenário do jogador e chance de saída.

“É fato que ainda não teve uma performance que justificasse o investimento. É um grande atleta, um cara de alto nível, não tenho o que reclamar, mas no modelo de jogo do Vojvoda, ele não usa muito os velocistas, ele gosta de atacantes mais fortes por dentro. Talvez (o Edinho) possa recuperar o espaço, talvez possa ser emprestado e voltar no ano que vem, o contrato é longo. Hoje, realmente, não está entre os 23 (relacionados) e não está lesionado, e isso não é por lesão, é opção técnica mesmo. Eu lamento, mas faz parte, a gente não está aqui por jogador A, B ou C. Eu gosto dele, é cria do Fortaleza, se voltar e ser relacionado, ótimo, mas se aparecer uma outra situação, de buscar novos ares, a gente pode fazer (a transferência) e ele volta depois (ao clube)”, detalhou o presidente.

O contrato de Edinho é até o fim de 2024. Após iniciar no Fortaleza, deixou o time em 2014 e foi vendido para o Avaí. O retorno foi em 2018, sendo negociado para o Atlético-MG. Em 2019, retornou de empréstimo para o Leão e atuou por uma temporada. Hoje, pertence novamente ao time.