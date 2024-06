Marcelo Cabo celebra vitória do Floresta na Série C e projeta duelo contra o Náutico

O Floresta venceu o Confiança por 1 a 0 e somou os primeiros três pontos na Série C do Brasileiro. Romarinho marcou o gol da vitória ainda no primeiro tempo da partida realizada nesta segunda-feira, no Estádio Presidente Vargas. O técnico Marcelo Cabo avalia o desempenho do time e projeta duelo contra o Náutico, na próxima rodada.

“O Floresta já vinha amadurecendo no campeonato. A gente vinha buscando essa vitória. Acabamos ganhando numa bola parada que a gente trabalhou bastante. (...) O mais importante hoje não foi a performance, mas o resultado. Esse resultado nos impulsiona, é um divisor de águas para a gente na competição. Esperamos, agora, ter tranquilidade, trabalhar na semana, para pegar o Náutico na segunda-feira”, reforçou.

Com o resultado, o Floresta está em 19º na tabela da Série C. A equipe somou três pontos após sete rodadas sem pontuar.

“É um jogo importante. É um adversário que está trocando de treinador. Mas o mais importante é a gente ter convicção naquilo que estamos fazendo. Em outros jogos a gente atuou até melhor, mas não conseguiu vencer. Nosso sistema defensivo trabalhou muito bem. A gente agora vai trabalhar para continuar evoluindo. Hoje voltou o Wesley, na próxima posso ter de volta o Pará. São jogadores que vão agregar valor, para que a gente possa ter uma equipe cada vez mais forte”, ressaltou.

O Lobo da Vila volta a campo na segunda-feira (17), quando enfrenta o Náutico em jogo da noda rodada da terceira divisão. O duelo será às 20h (de Brasília), no Estádio dos Aflitos.