Floresta x Confiança: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Floresta entra em campo nesta segunda-feira (10), às 20h00 (de Brasília), contra o Confiança-SE no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, em jogo pela 8ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

A equipe cearense segue sem vencer na competição e está na última colocação do Grupo A, com 7 derrotas em 7 rodadas, a última aconteceu a mais de uma semana, no dia 2 de junho, para o ABC por 1 a 0 no Estádio Frasqueirão, em Natal. Assim, a equipe de Marcelo Cabo espera pontuar pela 1ª vez contra o time de Sergipano.

Já o Confiança é o 11º colocado com 8 pontos, e vem de dois jogos sem derrota na competição, tendo ganhado o último jogo da Aparecidense, por 3 a 1, e empatado o jogo da 6ª rodada com o ABC, em 0 a 0.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: DAZN, Nosso Futebol + e YouTube (Nosso Futebol+).

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Floresta

Titulares: Luiz Daniel; Watson, Alisson, Rayne e Davi; Romarinho, Lucas Alisson, Lucas Santos, Felipe Marques e Marcelo; Lohan..

Luiz Daniel; Watson, Alisson, Rayne e Davi; Romarinho, Lucas Alisson, Lucas Santos, Felipe Marques e Marcelo; Lohan.. Técnico: Marcelo Cabo.

Confiança

Titulares: Igo Gabriel; Lucas Mendes, Raphael, Robson e Felippe Borges; Vico, Luiz Otavio, André e Lucas Rian; Willians Santana e Rafael Furtado.

Igo Gabriel; Lucas Mendes, Raphael, Robson e Felippe Borges; Vico, Luiz Otavio, André e Lucas Rian; Willians Santana e Rafael Furtado. Técnico: Gerson Gusmão.

FICHA TÉCNICA

Competição: 8ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Data: 10/06/2024 (segunda-feira).

Horário: 20h00 (horário de Brasília).