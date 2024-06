Mancini critica marcação de pênalti e dispara contra arbitragem: 'duvidoso'

Após sequência positiva na Série B, o Ceará foi derrotado pelo Vila Nova na noite desta segunda-feira, no Estádio OBA. Com o último gol marcado aos 51 minutos, o Vovô perdeu por 3 a 2 e deixou o G-4 da competição. Para o técnico Vagner Mancini, o Alvinegro pecou em detalhes defensivos, mas o setor ofensivo render acma do esperado. Além disso, criticou o pênalti marcado pela arbitragem em favor do adversário.

"Acho que foi uma boa atuação do Ceará, a julgar pelos 90 minutos. Acho que o Ceará teve mais momentos felizes na partida do que a equipe do Vila Nova mas, infelizmente, a gente alguns lances que acabaram influenciando de uma forma muito efetiva na partida, que foram os lances dos gols do Vila Nova, que a gente deveria ter evitado. Defensivamente não fomos tão bem, ofensivamente fizemos um jogo bem acima do que a gente até esperava. Mas, infelizmente, não foi o suficiente para a equipe chegar à vitória", analisou.

"Enquanto estava dois a dois nós acabamos desperdiçando algumas oportunidades boas, que certamente nos dariam a vitória. Aquele lance do último gol do Vila Nova, pênalti duvidoso. Acho que se nós tivéssemos tido um pouquinho mais de convicção em alguns lances defensivos, talvez a gente estivesse falando de uma vitória hoje ou até mesmo de um empate. Os detalhes acabaram influenciando negativamente numa partida que a gente tinha tudo para sair vencedor", completou

Juan Christian, João Vitor e Alesson marcaram os gols do Vila Nova. Raí Ramos e Erick Pulga descontaram para o Alvinegro. Com o resultado, o Ceará caiu para a sexta posição da tabela, com 15 pontos.

"Sabíamos que era um jogo importante, até porque o Ceará podia ter encerrado essa rodada na liderança. Mas as coisas não acontecem como a gente quer. Do outro lado também tem uma equipe que lutou. É óbvio que as partidas da Série B terão um nível de competitividade acirrada e essa foi assim. Eu vi o Ceará melhor na partida que o Vila Nova, mas infelizmente alguns erros fizeram com que nossa equipe tomasse dois gols que não estavam no plano obviamente, e isso acabou atrapalhando nossas ideias.

O Ceará volta a campo no domino (16), quando enfrenta o Brusque em jogo da décima rodada da Série B. O duelo será às 16h (de Brasília), no Estádio Gigantão das Avenidas.

