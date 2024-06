Análise: Erros defensivos complicaram o Ceará em derrota para o Vila Nova/GO

O Ceará fez uma partida apenas regular contra o Vila Nova/GO. Foi melhor em parte do 2º tempo, após mudanças do técnico Vágner Mancini, mas erros evitaram que o Vovô pontuasse ou até vencesse no OBA, em Goiânia. O jogo foi aberto e disputado, com os dois times estando perto da vitória. Que acabou com o Vila, nos acréscimos, no 3º erro grave de um jogador do Ceará no jogo: o lateral Paulo Victor foi estabanado, colocou a mão na bola em dividida com Apodi e o árbitro deu pênalti aos 51.

Antes disso, Matheus Bahia já havia falhado no 1º gol aos 7 minutos, dando condição para Juan Cristian, que ainda o driblou para fazer 1 a 0. No 2º gol do Vila Nova, foi a vez do goleiro Bruno Ferreira falhar em chute que passou entre suas mãos. Ainda que tenha quicado no gramado, ele tinha a visão do lance a bola passou entre as mãos dele.

Além dos erros individuais, o 4-4-2 inicial de Mancini não funcionou. O velho problema das costas dos laterais Raí Ramos e Matheus Bahia voltou a acontecer, com os adversários explorando os espaços.

No meio, De Lucca e Richardson não começaram bem o jogo, sempre correndo atrás dos adversários, com o segundo - substituto de Jean Irmer, suspenso - perdendo lances que deram contra-ataques.

E na frente, Barceló ficou isolado de início, assim com Aylon no meio. Apenas Pulga foi participativo.

O Ceará só melhorou ofensivamente na etapa final com as entradas de Recalde e Saulo Mineiro. Saulo foi bem participativo, foi perigoso e fez boa partida. Barceló também melhorou com a entrada dele, e perdeu a chance da virada.

Agora, o Brusque

A derrota freia o bom momento do Ceará na Série B, que vinha no G4 e com 6 jogos sem perder. O time está em 5º, tem a mesma pontuação do Santos e está próximo dos demais adversários diretos. Agora, o Vovô enfrenta o Brusque, fora de casa, no domingo, às 16 horas. O time catarinense não vence há 8 jogos na Série B e está no Z4. É a chance do Ceará se recuperar, mas vai ter que errar menos.