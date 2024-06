Vila Nova-GO x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ceará entra em campo, nesta segunda-feira (10), às 19h, para encarar o Vila Nova-GO pela nona rodada da Série B. As equipes chegam para o confronto em situações distintas, com o Vozão vindo de seis partidas sem derrota na competição, enquanto o Tigre vem de cinco jogos sem vitória. O duelo acontece no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, Goiás.

Veja também Jogada Vila Nova tem desfalque e dúvida para jogo contra o Ceará na Série B; veja provável escalação Jogada De Lucca celebra entrada do Ceará no G4, mas alerta: ‘difícil chegar, mais difícil ainda permanecer’ Jogada A formação de atletas na base do Ceará | CearáCast

Com gol de Facundo Barceló, o Ceará bateu o Coritiba por 1 a 0 na última rodada, dentro de casa. A equipe vai embalada com quatro vitórias e dois empates no recorte apenas dos seis jogos recentes da Série B. A palavra de ordem dentro de Porangabuçu, para os dois jogos que serão como visitante, é pontuar e se manter no G4.

Do outro lado, o Vila Nova ocupa a parte intermediária da segundona e somou 11 pontos até aqui. O Tigrão tem três vitórias, dois empates e três derrotas em oito jogos na competição. A equipe passa por um momento turbulento e Luizinho Lopes é o terceiro técnico na temporada.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do SporTV, Premiere, além da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. O torcedor pode acompanhar ainda pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

MUDANÇAS DE MANCINI

Para o confronto no Onésio Brasileiro Alvarenga, o Ceará tem três desfalques. A começar por Jean Írmer, que cumpre suspensão automática pelo terceiro amarelo. As outras duas ausências ficam por conta de Richard, que trata lesão na coxa, e Matheus Felipe, que iniciou período de transição e também não viajou.

Com ausência do líbero alvinegro, a vaga na zaga deve ser disputada por Ramon Menezes e Richardson. Os dois eram titulares até pouco tempo no time, até o técnico mudar o esquema tático e trocar as peças.

Na vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba, na rodada anterior, o Richard saiu no intervalo com desconforto muscular. O goleiro passou por exames mas não reuniu condições para embarcar com o resto do grupo. Com isso, Bruno Ferreira deve ser titular na meta do Vozão. Lourenço foi outro que sentiu um "pisão" no tendão de Aquiles e foi substituído na segunda etapa contra o Coxa, mas o meio-campista está entre os relacionados.

CONFIANÇA EM ALTA

Um dos caras que vem aproveitando bem as oportunidades é o ala-direito Raí Ramos. O jogador tem 25 jogos, com 3 gols e 2 assistências. Atleta mais utilizado na temporada destacou a mudança de esquema e o que isso altera sua função em campo.

"Jogando com linha de cinco, acho que tenho função um pouquinho diferente, talvez um pouco mais ofensiva, mas sem deixar de ter a responsabilidade defensiva. Acho que isso é o principal fator de mudança na minha posição. Mas a gente está muito bem preparado para jogar com linha de cinco ou de quatro, a gente tem variações, Mancini tem trabalhado aspectos táticos para gente ter soluções dentro dos jogos", detalha o camisa 2. Raí Ramos ala-direito do Ceará

Outro atleta que vive bom momento pelo Vozão e acredita numa boa sequência é o atacante Facundo Barceló, artilheiro da equipe na Série B com quatro gols. O atleta uruguaio assumiu a titularidade e é indispensável na onzena inicial do Ceará. Ao longo da temporada, o camisa 31 já soma seis gols em 21 jogos, sendo 12 como titular.

OLHO NO TIGRE

O duelo contra o Ceará marca o terceiro jogo de Luizinho Lopes no comando do time goiano. Ele foi anunciado para a vaga que era de Márcio Fernandes, demitido após a derrota por 6 a 0 pelo Paysandu, pela final de ida da Copa Verde. A equipe ficou com o vice na competição regional depois de perder na volta por 4 a 0.

Com foco somente na Série B, o time colorado deve ir com o que tem de melhor à disposição de Luizinho Lopes. O destaque da temporada fica por conta do atacante Alesson, que marcou 11 gols e deu 6 assistências em 28 partidas.

O técnico Luizinho Lopes vem de dois empates no comando do Vila Nova, contra Brusque e Chapecoense. Ele não esteve à frente do time na segunda partida da final. O Tigre é o segundo time do novo comandante que, antes, estava no quadricolor de Santa Catarina. Ao longo da semana, o treinador avaliou o confronto com o Vozão e a importância da vitória.

“São equipes que estão entre as dez melhores [da Série B]. Uma vitória nos aproxima do adversário, então faz total sentido [encarar como confronto direto]. Precisamos vencer para ficar bem próximos desse pelotão de frente”, destaca o técnico do Tigre. Luizinho Lopes Técnico do Vila Nova

Para o confronto, o Vila Nova tem os desfalques do experiente volante Ralf, que segue tratando lesão, e Eric, que cumpre suspensão automática diante do Ceará.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vila Nova: Dênis Júnior; Elias, Quintero, Jemmes e Rhuan; Cristiano, Geovane e Igor Henrique; Juan Christian, Alesson e Júnior Todinho. Técnico: Luizinho Lopes.

Ceará: Bruno Ferreira; Raí Ramos, Jonathan, Ramon Menezes (Richardson), David Ricardo e Matheus Bahia; De Lucca, Lourenço e Aylon; Erick Pulga e Facundo Barceló. Técnico: Vagner Mancini.

FICHA TÉCNICA | VILA NOVA X CEARÁ

Local: estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia-GO

Data: 10/06/24 (segunda-feira)

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Árbitro: Dyorgines José Padovani de Andrade (ES)

Assistente 1: Sidmar dos Santos Meurer (PR)

Assistente 2: Arthur Pancieri Pires (ES)

Quarto árbitro: Victor Lucas Pereira Silva (GO)

Árbitro de vídeo (VAR): Daniel Victor Costa Silva (MG)

AVAR: Andréa Izaura Maffra Marcelino (RJ)