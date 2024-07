Mais de 22 mil torcedores confirmam presença em Fortaleza x Atlético-GO

O Fortaleza divulgou nesta sexta-feira (19) parcial de torcedores confirmados para o duelo contra o Atlético-GO. Mais de 22 mil já garantiram presença no duelo válido pela Série A do Brasileiro.

Ao todo, foram 22.668 pessoas confirmadas. Desses, 17.917 através do check-in e 4.751 ingressos vendidos. Veja mais informações de como adquirir bilhetes aqui.

O Fortaleza volta a campo contra o Atlético-GO no domingo (18). O duelo é válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam na Arena Castelão.