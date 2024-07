Fortaleza faz promoção de ingressos para jogo contra o Atlético-GO na Série A

A realização de check-in para sócios-torcedores para a partida entre Fortaleza e Atlético-GO, pela 18ª rodada da Série A do Brasileirão 2024, já está liberada. A venda de ingressos será liberada a partir desta sexta-feira (19), às 9h.

Os times se enfrentam no próximo domingo (21), às 18h30, na Arena Castelão. A partida é válida pela 18ª rodada da Série A do Brasileirão 2024, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

CHECK-IN

Os sócios-torcedores do Fortaleza já podem confirmar presença na partida através do site sociofortaleza.com.br. Os torcedores que ainda não são sócios e tem interesse em se associar ao clube devem realizar o cadastro pelo mesmo site.

VENDA DE INGRESSOS

Os ingressos também poderão ser adquiridos através do site leaotickets.com.br e nos pontos de venda de ingressos do clube.