Corinthians acerta contratação de volante Charles; saiba quanto o Ceará ganha na negociação

O Corinthians acertou a contratação do volante Charles, ex-Ceará. O atleta foi comprado por € 1,6 milhão (aproximadamente R$ 9,7 milhões) junto ao Midtjylland, da Dinamarca, em uma negociação que também renderá receita aos cofres alvinegros.

Destaque do Vovô entre 2020 e 2021, Charles foi vendido pelo Ceará ao clube dinamarquês por € 900 mil (cerca de R$ 5,4 mi na época). O valor foi repartido com o Internacional, que também era detentor de 50% dos direitos econômicos.

Legenda: Charles pelo Midtjylland, da Dinamarca Foto: divulgação / FC Midtjylland

Na negociação, o clube também acertou percentual de 15% dos direitos de Charles no modelo de mais-valia. Esse mecanismo envolve o montante que excede o da compra. Assim, seria ativado caso o volante fosse vendido pelo time europeu por um preço maior do que foi comprado junto ao Vovô.

Deste modo, o Ceará teria 15% de € 700 mil, que é € 105 mil, ou seja, a expectativa é embolsar R$ 636 mil com a venda. Segundo o ge, o jogador é aguardado no Brasil para a realização de exames médicos e a assinatura do contrato por quatro temporadas. Na última temporada, o atleta disputou 38 jogos, sendo 19 como titular. O contrato no Midtjylland-DIN era até junho de 2026.