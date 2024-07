A vitória incontestável por 3 a 1 sobre o Vitória, na noite da última quarta-feira (17) confirmou: o Fortaleza segue mais imbatível que nunca jogando em casa.

O Fortaleza tem 29 pontos na Série A e 21 foram conquistados em casa.

Como mandante, são 9 jogos, com 3 empates e 6 vitórias seguidas! Incluindo grandes adversários no período.

Só 3 times da Série A ainda não perderam jogando em seus domínios. Por ordem de aproveitamento: Cruzeiro (o único 100%), Fortaleza (77,8%) e Juventude (75%).

Somando todas as competições, são 16 partidas sem perder em casa, com 8 vitórias consecutivas!

É uma sequência impressionante!

E o triunfo sobre o vitória teve a marca da maturidade, controlando o jogo do início ao fim, fazendo 3 a 0 sem muita dificuldade, com domínio das ações e tomando um golzinho apenas no apagar das luzes. Breno Lopes foi o cara do jogo, que teve ainda Pochettino, Rossetto e Tinga como outros destaques.

O Fortaleza tem feito muito bem seu papel como mandante. E segue imbatível jogando em casa.