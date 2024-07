Tinga faz gol para filha e pede maior presença da torcida em Fortaleza x Atlético-GO

O Fortaleza superou o Vitória por 3 a 1 em jogo da 17ª rodada do Brasileirão na noite desta quarta-feira (17). Breno Lopes, Pochettino e Tinga marcaram os tentos do Tricolor e garantiram a terceira vitória seguida no torneio. Lateral e capitão da equipe, o camisa 2 dedicou o gol a filha Lívia, que previu que o pai balançaria as redes no confronto. O jogador também convocou a torcida para lotar o estádio diante do Atlético-GO.

"Quero dedicar o gol para minha esposa (Luma) e minha filha. Um grande beijo para elas. Fazia tempo que eu não marcava. E a minha falou hoje que eu ia fazer um gol. Então dedico a ela e minha esposa", disse o jogador em entrevista ao Sportv após o jogo. O jogador não marcava desde o Clássico-Rei, no Campeonato Cearense, em fevereiro.

"A equipe do Vitória veio com jeito de esperar a gente, jogar no nosso erro, mas a gente conseguiu já no começo do jogo fazer dois gols. Então, isso ajuda também, que eles têm que começar a sair. É importante a oitava vitória consecutiva em casa, valoriza ainda mais", completou o atleta.

CONVOCOU O TORCEDOR

"Queria chamar um pouco nosso torcedor. 24 mil pessoas... Eu sei que o horário é ruim, mas acho que pelo momento que a gente está, nós jogadores estamos confiantes, muito bem, e agora o torcedor tem que vir. Tenho que agradecer esses 24 mil que vieram, mas a gente pode mais. O torcedor pode vir mais, comprar nossa ideia, porque a gente está justificando tudo dentro de campo. Nosso empenho, nossa dedicação, estamos nos entregando ao máximo", reforçou o atleta.

"Acho que o torcedor tem que comparecer mais em peso. Domingo é um horário bom, 18h30. Chamar nosso torcedor para vir, porque o Castelão lotado é o 12º jogador vai nos incentivar. A gente está num momento tão bom. Precisamos do torcedor junto com a gente nos momentos bons e ruins", completou.

O Tricolor do Pici está em 7º na tabela, com 29 pontos. O próximo desafio será diante do Atlético-GO no domingo (21), na Arena Castelão. O duelo, que terá início às 18h30 (de Brasília) é válido pela 18ª rodada da Série A do Brasileirão.