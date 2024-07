Lucas Sasha celebra permanência no Fortaleza: 'Era realmente o que eu queria'

Volante do Fortaleza, Lucas Sasha teve o contrato renovado com o clube até dezembro de 2025. O jogador é um dos atletas mais utilizados pelo técnico Juan Pablo Vovjoda. Ele comentou sobre a ampliação do vínculo com o Tricolor do Pici e projetou duelo contra o Atlético-GO.

“Estou muito feliz com essa renovação, era realmente o que eu queria, aqui no Fortaleza eu me sinto em casa, é um clube maravilhoso, que tem uma grande estrutura, um ambiente muito bom e isso é fundamental. Agora é seguir trabalhando firme juntamente com os meus companheiros e buscar os objetivos do clube na temporada”, disse.

Sasha já disputou 87 partidas pelo Tricolor do Pici. Vestingo a camisa do time cearense, ele conquistou o Cearense de 2023 e a Copa do Nordeste de 2024. O meia falou sobre o próximo desafio do Leão, pela Série A.

“Nosso time vem fazendo bons jogos, temos conseguido bons resultados e isso nos deixa muito felizes. Agora temos mais um adversário muito difícil pela frente, o Atlético é uma forte equipe, tem bons jogadores e precisamos estar bem concentrados e preparados para esse duelo. Respeitamos bastante a equipe deles, mas vamos com tudo em busca de mais uma vitória. Esperamos contar novamente com o apoio da nossa torcida e espero que possamos sair com os três pontos”, concluiu.

O Tricolor do Pici volta a campo no domingo (21), quando enfrenta o Atlético-GO na Arena Castelão a partir das 18h30 (de Brasília). O duelo é válido pelo Campeonato Brasileiro.