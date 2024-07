Os mascotes do Fortaleza, Juba e Stella, são um sucesso com a torcida. Responsáveis por animar a galera nos jogos e vibrar a cada lance, Joaquim Neto e Rayla Duavi são os rostos por baixa da fantasia. A resenha do FortalezaCast desta semana traz os bastidores, histórias e muito mais sobre os mascotes do Tricolor do Pici. Dá o play e vem com a gente!

ACOMPANHE O EPISÓDIO COMPLETO