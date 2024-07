David Ricardo celebra gol pelo Ceará e convoca torcida para jogo contra o Botafogo-SP

O zagueiro David Ricardo marcou o gol da vitória do Ceará diante do Avaí, na Ressacada, em mais uma rodada da Série B. O Alvinegro vinha de duas derrotas seguidas e não vencia fora de casa desde maio. Com virose, o jogador não atuou contra o Paysandu e nesta sexta-feira (19) celebrou poder ajudar o Alvinegro.

"Agradeço a Deus pela noite, por me capacitar para fazer o que eu amo. Foi um gol importante, a gente estava precisando dessa vitória para subir uma equipe como o Ceará. A gente não pode ficar brigando na parte de baixo da tabela. A gente vem trabalhando muito forte, se dedicando. Dediquei esse gol ao meu filho que está vindo. Também mandar um agradecimento para a minha mãe, sempre comigo, hoje no céu. Dedico a ela também", disse em entrevista ao Sportv.

"A gente sabia que ia ser um grande jogo, que seria difícil. É uma equipe que vai brigar pelo acesso, acredito eu. A gente precisa somar pontos nesses jogos. Agora é trabalhar que a gente tem um jogo muito difícil contra o Botafogo-SP em casa. Convoco toda a torcida, para fazer o Castelão pulsar", completou.

O Ceará volta a campo na quinta-feira (25), quando enfrenta o Botafogo-SP. O duelo será às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em jogo válido pela 17ª rodada da Série B.