Lucho González escala Ceará com mudanças no setor defensivo; veja escalação

O Ceará está escalado para enfrentar o Coritiba nesta quarta-feira (28), às 19h (horário de Brasília), pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Lucho González promoveu mudanças na equipe, devido às suspensões de Luiz Otávio, Gabriel Lacerda, Nino Paraíba e Zé Roberto.

Lucas Ribeiro será companheiro de Messias na zaga, enquanto Michel Macedo será o titular na lateral-direita. No banco de reserva, o zagueiro David Ricardo, da base alvinegra, voltou ser relacionado.

O duelo será disputado no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), e terá transmissão do Premiere, da Rádio Verdes Mares e do Diário do Nordeste em Tempo Real.

Veja escalações

Ceará: João Ricardo; Michel Macedo, Messias, Lucas Ribeiro e Victor Luís; Richard Coelho, Richardson e Vina; Lima, Mendoza e Jô. Técnico: Lucho González.

Coritiba: Gabriel Vasconcelos; Natanael, Guillermo, Luciano Castán e Rafael Santos; Bruno Gomes, Jesús Trindade e Robinho; Warley, Fabrício Daniel e Alef Manga. Técnico: Guto Ferreira.

Coxa escalado por Guto Ferreira! 📝🇳🇬 O técnico alviverde definiu a formação coxa-branca para a partida contra o Ceará no Couto Pereira. pic.twitter.com/sZHvNsoRSa — Coritiba (@Coritiba) September 28, 2022

