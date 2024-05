Lucero celebra classificação do Fortaleza na Sula: 'Fizemos uma grande fase de grupos'

O atacante Lucero celebrou a classificação do Fortaleza para as Oitavas de Final da Copa Sul-Americana. O argentino, que marcou um dos gols do Tricolor de Aço na vitória por 2 a 1 diante do Trinidense/PAR, no Castelão nesta quarta-feira (29). destacou a campanha na fase de grupos que o time fez, terminando como líder com 13 pontos, dois a mais que o Boca Juniors.

"Feliz pelo grupo, pela classificação em primeiro lugar. Acho que fizemos uma grande fase de grupos. Hoje era o jogo, eu acho, mais difícil, porque eles jogavam por nada. Eles dão algo a mais, querem mostrar algo a mais. É uma grande oportunidade jogar contra um time brasileiro. Acho que tínhamos muito mais a perder do que a ganhar hoje. Fizemos a nossa tarefa", disse ele.

Em seguida, o atacante lembrou da maratona de jogos que o Leão terá, primeiro no domingo (2), contra o Athletico/PR, no PV, às 18h30, pela 7ª rodada da Série A, e no dia 5, jogo de ida da final da Copa do Nordeste contra CRB no Castelão.

"Domingo jogamos o Brasileirão. Depois temos final da Copa do Nordeste. Temos que estar preparados e precisamos de todo o grupo", disse Lucero.