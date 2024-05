Relembre a campanha do Fortaleza na Sul-Americana, após classificação para as oitavas de final

O Fortaleza encerrou nesta quarta-feira (29), sua participação na fase de grupos da Sul-Americana. O Leão terminou essa etapa como líder do Grupo D, que tinha Boca Juniors, Nacional Potosí e Sportivo Trinidense. Com a primeira colocação assegurada, o time cearense avança direto para as oitavas de final.

Foram 13 pontos conquistados em seis jogos, com quatro vitórias, um empate e uma derrota. O Tricolor do Pici venceu todos os seus duelos como mandante. Jogando longe dos seus domínios conseguiu arrancar uma vitória e um empate, perdendo uma outra partida, contra o Nacional Potosí, na altitude.

O caminho do Fortaleza para a classificação não foi nada fácil. Além de enfrentar a temida altitude, na Bolívia, o Leão teve que disputar um jogo simbólico, em La Bombonera, contra o Boca Juniors. Contra o Nacional Potosí foi goleado por 4 a 1. Na Argentina arrancou um empate histórico de 1 a 1, contra o Boca.

Legenda: Kervin Andrade comemora gol contra o Boca Juniors Foto: Felipe Cruz/Fortaleza EC

Foi contra as mesmas duas equipes que o time comandado por Vojvoda deixou claro que seria um adversário indigesto para as demais equipes. Nos confrontos em casa, o Leão goleou por 5 a 0 a equipe boliviana. Contra os hermanos, o Fortaleza conseguiu mais um placar elástico, vencendo por 4 a 2.

Legenda: Atletas do Fortaleza comemorando gol contra o Nacional Potosí Foto: Kid Jr

Veja todos os jogos: