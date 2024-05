Análise: Fortaleza mostra força com liderança do Grupo D e mata-mata da Sul-Americana promete

O Fortaleza conquistou uma vitória protocolar no Castelão, ao bater o Trinidense por 2 a 1 nesta quarta-feira (29). O Leão jogou em ritmo de treino e administrou a vantagem que tinha de pontos e saldo para o Boca Juniors.

Ao fazer 2 a 0 no primeiro tempo sem forçar, o Leão já garantiu a liderança ali e e etapa final foi só de administração do resultado. Nem o gol no fim importou. Era esperado e aceitável pela maratona que o Leão terá pela Série A e Copa do Nordeste. Era preciso dosar forças.

A verdade é que o Fortaleza garantiu a liderança do Grupo D no gigante empate em 1 a 1 com o Boca Juniors em La Bombonera na rodada anterior. Já se sabia que nem o Leão perderia pontos para o Trinidense, nem o Boca para o Nacional Potosí (4x0 para os argentinos), mantendo a classificação após aquela partida memorável para os tricolores.

A liderança do Grupo, à frente do gigante Boca Juniors é um recado do Fortaleza para o continente. A equipe vem forte para os mata-matas, e indo direto para as Oitavas de Final, aguarda seu adversário que vem do playoff.

Que venha o mata-mata!

O desafio para o Fortaleza será grande no mata-mata da Sul-Americana. Mas claro que enfrentar o Leão será um grande desafio para qualquer um.

No mata-mata da Sula já estão garantidos times fortes como o próprio Boca Juniors, Athletico-PR,

Corinthians, Lanús, Racing/ARG, Bragantino, que jogaram a fase de Grupos da Sula como o Tricolor de Aço, além de times que vieram da Libertadores como 3º colocados: Cerro Porteño, Barcelona de Guayaquil, LDU, Rosario Central e Libertad.

Os times vindos da Libertadores não estão todos definidos, mas já é certa que a disputa do título da Sul-Americana será emocionante, pelo peso dos participantes. E o Leão é sem dúvida um dos times de peso em busca a taça.