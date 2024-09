Léo Condé sai em defesa de Rafael Ramos e De Lucca, contestados por parte da torcida do Ceará

Depois de bater o Vila Nova por 4 a 0, pela 28ª rodada da Série B, o técnico Léo Condé fez questão de explicar algumas de suas escolhas, como as titularidades de Rafael Ramos e De Lucca, "contestadas" por parte da torcida e da imprensa. O comandante alvinegro citou a efetividade do Ceará no lado esquerdo do campo para exemplificar peças colocadas em outras partes no esquema do time.

Rafael Ramos assumiu o posto de titular no Ceará a partir do duelo com o Ituano, devido a suspensão de Raí Ramos, ainda sob comando de Anderson Batatais. Com a chegada de Léo Condé, o português assumiu de vez o lado do campo nas últimas partidas. O comandante destacou a mudança e o impacto no time.

"Quando você define determinado atleta, só para citar o exemplo do Rafael [Ramos], o que eu falo, às vezes, vocês têm a ótica do atleta, a gente tem a ótica do todo. O Rafael marcou, simplesmente, os maiores atacantes dos últimos jogos dos adversários que a gente jogou. O Rafael tem uma característica defensiva melhor do que o Raí, que é um bom jogador, no aspecto ofensivo. Só que a estrutura de uma equipe envolve uma série de situações, então, o que é que a gente faz, a gente 'prende' um pouquinho mais o Rafael, para liberar um pouco mais o Matheus Bahia. Aí se você tiver um pouquinho de boa vontade, você vai perceber que a maioria dos nossos gols saem pelo lado esquerdo, mas para isso acontecer, nós precisamos equilibrar o lado direito também, porque se não iremos ficar expostos", aponta Condé. Léo Condé técnico do Ceará

A questão de dar mais liberdade para o lado esquerdo também é sentida nas maiores participações de Matheus Bahia e as triangulações com Erick Pulga. Três dos quatro gols que o Ceará fez contra o Vila Nova saíram pelo lado esquerdo do ataque. O lateral, inclusive, é o segundo atleta com mais passes para gols no elenco, com 6 assistências, 3 a menos que Lucas Mugni, que lidera.

Legenda: Rafael Ramos atuou em 21 confrontos, 20 oportunidades como titular no time alvinegro Foto: Davi Rocha/SVM

DISPUTA NO MEIO-CAMPO

Saindo da questão da lateral-direita, o comandante alvinegro saiu em defesa também de outro jogador que sofre com críticas recentes: De Lucca. A escolha pelo camisa 8 em detrimento de outros meio-campistas foi assunto da mesma resposta de Léo Condé.

"Mesma coisa do Patrick De Lucca, você analisar individualmente, eu não vou falar quem é o melhor, se é o Richardson, o Lourenço, o Patrick [De Lucca] ou Jean, porque são características diferentes e você tem que equilibrar a equipe. O Patrick faz a proteção ali e a saída de bola, uma característica dele. Ele casa com o Richardson, casa com o Lourenço. Teremos jogos que vamos utilizar o Lourenço e o Richardson, e que bom que temos atletas com essas características, só que eu tenho que analisar o todo", pondera.

MUDANÇA NA ZAGA

Em relação ao time que iniciou contra o Coritiba, o técnico fez três mudanças na equipe titular. Além de Bruno Ferreira na vaga que era de Richard, Condé promoveu a entrada de Ramon Menezes na vaga de Matheus Felipe e, mais à frente, Richardson saiu para dar espaço para Lourenço. A troca na zaga foi por uma questão de rendimento nas últimas partidas que o treinador também destacou.

"Agora individualmente, o Matheus [Felipe] que fez bons jogos em alguns momentos, nos últimos não foi tão bem, aí a gente troca e coloca outro atleta, que é uma questão individual. Agora só que têm outras questões que passam do ponto individual que é a conjuntura da equipe e essa é a questão", avalia o comandante.

COMANDO DE LÉO CONDÉ

O treinador estreou no comando do Ceará contra o Santos, pela 14ª rodada da segundona. De lá para cá, foram 15 partidas, com 7 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Quando o recorte é feito sobre os gols, o Vozão marcou 25, e teve a defesa vazada em 18 oportunidades. O confronto diante do Vila Nova foi o terceiro que a zaga alvinegra saiu de campo sem tomar gol.

FOCO NO BRUSQUE

Até o próximo compromisso, que será na sexta-feira, diante do Brusque, em casa, o Ceará tem quatro dias de treinamento no CT de Porangabuçu. A única ausência fica por conta do goleiro Richard, que passou por cirurgia para reconstrução do tendão de Aquiles. O time alvinegro não tem desfalques e nem retornos por suspensão.