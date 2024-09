Pulga chega a 18 gols, entra no Top-5 de goleadores do Vovô em dez anos e vira artilheiro da Série B

Ao fechar a goleada do Ceará por 4 a 0 sobre o Vila Nova-GO na noite deste domingo (22), o atacante Erick Pulga alcançou marcas importantes com a camisa alvinegra. Além de alcançar a artilharia da Série B do Brasileiro, o camisa 16 também se tornou o quinto maior goleador do Vovô dentre as últimas dez temporadas.

A artilharia da Segundona ele divide com o companheiro de clube Aylon e com Caio Dantas, do Guarani-SP, todos com 9 gols. O atacante do Bugre, no entanto, ainda vai entrar em campo na 28ª rodada, mais especificamente na terça-feira (24), contra o Operário, e se marcar pode se isolar como goleador da Série B novamente.

O que Erick Pulga não perde mais, no entanto, é o status de ser um dos principais goleadores do Vovô nos últimos dez anos (2015 a 2024). Ao marcar contra o Vila, a joia alvinegra chegou a 18 gols no ano, empatando com o artilheiro da temporada passada, Erick, que hoje defende o São Paulo.

A diferença entre os xarás, no entanto, é que Pulga alcançou 18 gols com 41 jogos disputados, enquanto Erick conseguiu o mesmo com 52 partidas. Como a Série B ainda tem rodadas pela frente, porém, o atual camisa 16 tem mais dez oportunidades de ampliar a própria marca.

Diante disso, Pulga tem a chance de alcançar até mesmo a primeira posição dentre os goleadores de cada temporada nos últimos dez anos. O próximo que ele pode alcançar é Mendoza, que fez 20 gols em 2022. O top-3 tem Bill, com 21 gols; Vina, com 23; e Arthur Cabral com 24 tentos.

Nenhum atacante desbancou a marca de Arthur Cabral desde 2018, mas Pulga pode fazer isso se tiver um bom aproveitamento até o fim da Série B. Se marcar seis tentos em dez rodadas ele empata com o “Rei Arthur”, e se fizer sete deixa um ídolo recente dos alvinegros para trás.

Nas últimas duas décadas, no entanto, o maior artilheiro do Ceará foi Magno Alves, que em 2014 marcou 37 gols, número que dificilmente o atual camisa 16 do Vovô vai alcançar, pois teria que fazer um tento por jogo até o final da Segundona.

Maiores goleadores do Ceará por temporada nos últimos dez anos (2015-2024):

Arthur Cabral (2018) - 24 gols

Vina (2020) - 23 gols

Bill (2016) - 21 gols

Mendoza (2022) - 20 gols

Erick Pulga (2024) - 18 gols

Erick (2023) - 18 gols

Ricardinho (2015) - 16 gols

Magno Alves (2017) - 10 gols

Galhardo (2019) - 12 gols

Vina (2021) - 11 gols