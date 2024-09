Léo Condé diz que ‘Ceará está vivo’ na luta pelo acesso após goleada sobre o Vila Nova

Léo Condé, técnico do Ceará, celebrou a goleada do Alvinegro de Porangabuçu por 4 a 0 sobre o Vila Nova, na noite do último domingo (22), pela Série B do Brasileirão. Para o treinador, o resultado positivo é prova de que o time ainda luta pelo acesso à Série A.

“A gente precisava dar uma resposta o quanto antes e acho que hoje mais que a resposta, não só pelo resultado, a gente mandou um recado para todos, principalmente pela atuação, que o Ceará está vivo na disputa e acredito que se a gente conseguir repetir essa atuação como a de hoje, a gente com certeza vai conseguir bons resultados nessa reta final”, disse.

A gente conseguiu fazer um jogo muito forte desde o início, com a marcação muito alta, mais uma vez conseguimos entrar pelo lado direito, lado esquerdo, centro de campo. [...] Um jogo bastante concentrado, com boas execuções, conseguiu chegar no gol adversário e com um grau de eficiência bem elevado, fizemos quatro gols e tivemos mais três ou quatro chances claras para fazer mais. Léo Condé Técnico do Ceará

Entre os destaques do Vovô na partida, estão Aylon, que marcou dois gols, e Erick Pulga, que balançou as redes uma vez. Os dois jogadores estão no topo da artilharia da Série B, com nove gols cada, empatados com Caio Dantas, do Guarani.

“A gente fica feliz, eles estarem brigando pela artilharia, eu acho que o mais importante é que não tem egoísmo entre eles, não tem vaidade, está sempre um tentando servir o outro que está em melhores condições”, destacou Léo Condé.

Outro jogador elogiado pelos torcedores foi o zagueiro Ramon Menezes. Ele assumiu a vaga de Matheus Felipe e formou a dupla de zaga com David Ricardo. Na coletiva, Condé avaliou a partida de Ramon e explicou o motivo da troca.

O Ramon foi muito bem, como já foi em outras partidas, zagueiro muito experiente, a gente entendeu que era o momento de lançar ele novamente. [...] Individualmente, talvez o Matheus (Felipe), que também fez bons jogos em alguns momentos, nos últimos não foi tão bem, aí a gente troca e coloca um atleta, que é uma questão individual. Léo Condé Técnico do Ceará

O Ceará agora volta as suas atenções para o Brusque, próximo adversário na Série B do Brasileirão. Para Léo Condé, as próximas partidas são fundamentais para o Vozão permanecer próximo do G-4 da competição.

“A gente tem que olhar para frente, temos dez jogos, cinco em casa, cinco fora, e se conseguir repetir esse nível de atuação, a gente está próximo de conseguir os resultados. [...] O importante é chegar agora. Nesse momento a gente tem que se manter entre os oito. Se você chegar a três pontos do G-4 na última rodada, você está com chance”, completou.