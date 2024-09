Ceará é uma das piores defesas da Série B: o que corrigir para o acesso? | Cearácast

O Alvinegro entra na reta final da Série B e Léo Condé ainda busca o equilíbrio no time. Enquanto tem o melhor ataque, o Ceará sofre com uma das piores defesas da competição. O episódio do Cearácast destaca o que precisa melhorar nas escalações e projeta o Vozão para os últimos 11 jogos da segundona.

Com apresentação de Samuel Conrado, o programa recebe o influenciador alvinegro André Luiz e o jornalista Daniel Farias. As falhas defensivas e as convicções de Léo Condé com o time alvinegro foram pontos destacados na conversa.

Legenda: Com apresentação de Samuel Conrado, o Cearácast teve participações do jornalista Daniel Farias e do influenciador do Ceará, André Luiz Foto: Davi Rocha/SVM

O torcedor pode acompanhar o episódio novo do Cearácast toda quinta-feira, às 20h30, na TV Diário, e aos domingos, pela manhã, na programação da Verdinha FM 92.5. Você pode assistir ainda no YouTube do JogasaSVM e, na plataforma de áudio, Spotify.

ASSISTIR O EPISÓDIO